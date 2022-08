El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, ha decidido abrir diligencias previas contra el tesorero del PP y senador Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino "en concepto de imputados provisionales" por delito fiscal y cohecho.



En un comunicado hecho público a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Supremo -un trámite poco habitual y al que no suelen recurrir los magistrados del Alto Tribunal- Monterde aclara ante la "expectación" y las "especulaciones" suscitadas, que ha pedido la documentación sobre el caso ante el Tribunal Superio de Justicia de Madrid (TSJM) y que cuando la reciba adoptará una decisión sobre la petición de Bárcenas y Merino para declarar voluntariamente.



El instructor del caso Gürtel explica que, "dejando a salvo el secreto de las actuaciones", ha decidido poner en conocimiento de la opinión pública estas decisiones, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa, la doctrina del Tribunal Constitucional y el Protocolo de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial.



Todo ello, -asegura el magistrado-, sin perjuicio de que pueda cursarse la petición de suplicatorio al Parlamento que, según explica, es necesaria para los casos de imputación definitiva mediante inculpación o procesamiento.



La Fiscalía no se opone a la declaración voluntaria de Bárcenas y Merino



En la nota recuerda que fue designado instructor de la causa, por turno, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para esclarecer la existencia de un posible delito fiscal y de cohecho presuntamente cometido por el tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado de este partido Jesús Merino.



Además, indica que en dichas actuaciones penales, para cuyo enjuiciamiento se declaró competente el Supremo el pasado 23 de junio, se ha tenido por personados, además del fiscal, la Abogacía del Estado y los dos aforados del PP.



El pasado viernes la Fiscalía presentó un escrito ante Monterde en el que reiteraba su petición al magistrado para que solicite los los suplicatorios para poder citar como imputados a Bárcenas y a Merino.



No obstante, el Ministerio Público ha señalado que en todo caso no se opone a la petición de Bárcenas y de Merino de prestar declaración voluntaria tal y como prevé el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).



Igualmente, la Fiscalía ha pedido a Monterde que reclame del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) diversas diligencias practicadas durante la investigación y que se refieren directamente a estos dos aforados.



Declaran improcedente el despido del 'sastre de Gürtel'



Por otra parte, el Juzgado de los Social número 8 de Madrid ha declarado este lunes improcedente el despido del sastre José Tomás, que trabaja como encargado de la tienda Milano donde asegura haber hecho trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps, a petición de empresas de la trama de corrupción 'Gürtel'.



La sentencia obliga a la empresa a readmitir a Tomás "en las mismas condiciones anteriores" o le indemnice con la cantidad de 232.500 euros.



La magistrada ha destacado que no se puede demostrar que fuera el sastre el que elaborara las facturas falsas, uno de los motivos que justificaron su despido.