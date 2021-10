Marruecos impide la entrada a tres menores infectados con el virus de la gripe A y que regresaban a su país tras una ruta por España, según ha adelantado Radio Nacional.



Según las autoridades sanitarias españolas, los ciudadanos marroquíes se encuentran bien y están sometidos a tratamiento por gripe A leve.



Según informa RNE, los tres menores -que están acompañados por un monitor- formaban parte de un grupo juvenil que participaba en la 'Ruta Ibérica', un viaje organizado por Caja Duero con 150 jóvenes españoles, marroquíes y portugueses que ha recorrido distintas partes de España y Marruecos.



En Sevilla, a 11 de los jóvenes que tenían síntomas como fiebre y garganta irritada dieron negativo en el test y no fue necesaria su hospitalización.



Cuando el domingo intentaron regresar a Marruecos un grupo de jóvenes de esta nacionalidad, la naviera marroquí que enlaza Tarifa con Tánger se negó a embarcarlos, aunque finalmente aceptó a 11 de ellos, pero les puso un buque exclusivo sin otros pasajeros.



Otros tres jóvenes enfermos y un profesor que ejerce como monitor se quedaron en la sala VIP del puerto de Tarifa a la espera de una decisión de las autoridades sanitarias del puerto de Tarifa.



Agustín Remesal, director de 'Ruta Ibérica' -cuya organización se ha preocupado en todo momento de la situación de los menores- ha señalado a RTVE.es que "ninguno de los jóvenes sufre gripe A, tan sólo han dado positivo en el test del H1N1" mientras que el adulto que les acompaña "está completamente sano".



Remesal ha especificado que una adolescente que forma parte del grupo que permanece en Tarifa tuvo que ser trasladada el viernes a un centro médico "a causa de un ataque de ansiedad" aunque sólo le fue diagnosticada "una faringitis".



El director de 'Ruta Ibérica' también ha asegurado que, "según nuestras noticias de última hora, es posible que el grupo salga para Marruecos en las próximas horas". De hecho, el grupo tiene reservados billetes para este martes a las 17:00 horas aunque podrían viajar antes ya que son billetes abiertos.



Esperan que puedan regresar de inmediato



La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, también ha mostrado su confianza en que los tres niños puedan regresar a Marruecos a lo largo de este lunes.



Montero ha confirmado que los menores fueron atendidos en su momento conforme al protoclo marcado por los expertos sanitarios pero que el Gobierno de Marruecos entendió que "tenían un protocolo particular diferente al de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que se les puso inconvenientes".



Según la consejera de Sanidad, el único criterio que supondría un obstáculo para la movilidad de los pacientes seería la situación clínicas de los menores que, en esta caso, es de sintomatología "leve" por lo que no hay riesgo alguno para los pequeños.



Por su parte, los trabajadores de la policía portuaria y los prácticos del puerto se han negado a acudir a sus despachos, que están a la misma planta que la sala VIP, por temor a ser contagiados o aislados en cuarentena, informa RNE.