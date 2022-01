Largo y peligrosísimo sexto encierro

El sexto encierro de estos Sanfermines ha sido largo y extremadamente peligroso. Las reses han completado el recorrido enen el que un toro rezagado,, se ha convertido en el auténtico protagonista.Ermitaño se ha descolgado de la manada en la curva de Estafeta dejando a su paso un rastro de sangre. Según los servicios médicos, sonEl último parte médico afirma que, pese a la gravedad, no se teme por la vida de estos heridos, un pamplonés y un calagurritano de 44 y 56 años respectivamente.Fieles a su tradición, los Miura, han ascendido la cuesta de Santo Domingo agrupados y a un ritmo trepidante., donde buena parte de la manada ha resbalado, disgregándose. Ha sido a partir de ahí donde ha cobrado triste protagonismo Ermitaño, que ha completado el recorrido en solitario, despistado y embistiendo violentamente a varios corredores. , cuando uno de los mozos que iba guiando al toro "Ermitaño" ha sido violentamente embestido y corneado durante casi 20 segundos. El mozo ha sido trasladado al hospital con una cornada en el tórax.El balance inicial de los servicios médicos hablaba de 11 traslados hospitalarios, entre ellos 5 heridos por asta de toro: un mozo con cornada en el brazo en el tramo del ayuntamiento, un mozo con cornada en el cuello en Mercaderes; otro en el mismo tramo en la espalda, un corneado en el muslo en Estafeta , y el corneado en el pecho del callejón.Finalmente, la lista de heridos por asta de toro ha quedado reducida a cuatro. La mayor preocupación gira en torno al herido en el cuello de la calle Mercaderes y el corneado en el tórax a la entrada de la plaza.A las 12:30 h, de los cuatro heridos por asta de toro, uno ya se encontraba en planta, dos en la UCI y el último (el corneado en el cuello en el tramo de Mercaderes), seguía siendo intervenido quirúrgicamente. Miura viene siendo una ganadería habitual en los domingos sanfermineros . Dada la gran concentración de mozos durante el recorrido, la Casa de Misericordia, propietaria de la Plaza de Toros de Pamplona, procura que los toros que se encierren los fines de semana de fiestas garanticen, en la medida de lo posible, la mayor seguridad, particular que hoy no se ha cumplido.