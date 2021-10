La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), José Flors, queque regalaron los trajes al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.La Fiscalía informa en una nota que ha solicitado este jueves al magistrado que amplíe el auto que dictó el pasado lunes , en el que citaba a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret a comparecer en la audiencia fijada para el día 15 , con el objeto deEn la nota, la Fiscalía asegura que comparte plenamente el contenido del auto, si bien considera que "la conducta de quienes entregan y reciben dádiva debe ser objeto de enjuiciamiento en el mismo procedimiento".El magistrado José Flors rechazó en el auto el archivo de la causa al considerar que existen "suficientes indicios racionales" para estimar que los hechos que se imputan a Camps, Costa, Campos y Betoret pueden constituir un delito de cohecho. No obstante,en la audiencia por entender que su derecho de defensa está suficientemente garantizado con la presencia de sus abogados.En los próximos días el magistrado deberá responder a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que también sean citados como imputados a esa audiencia preliminar Álvaro Pérez, 'El Bigotes', Pablo Crespo Sabaris y Francisco Correa, los presuntos líderes de la trama de corrupción ligada a cargos del PP.Dicha solicitud, que ha recurrido el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que el procedimiento contra Camps se amplíe a otros delitos y sean citados a declarar los dirigentes de la trama.Según el auto del magistrado del TSJCV existe "constancia" de que las prendas de vestir adquiridas por Francisco Camps en diferentes tiendas fueron pagadas por sociedades vinculadas a Orange Market y no por él mismo, "como afirmó en su declaración" judicial.Flors atribuye una conducta similar al secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret. "Según parece desprenderse de las diligencias de investigación practicadas hasta ahora",cuyo precio pagó un tercero", indica el magistrado.El auto relata que a principios de 2006, Camps fue a una tienda de la cadena Milano en Madrid por indicación de Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, filial valenciana de la empresa Special Events que gestionaba Francisco Correa. Allí adquirió diferentes prendas y fue atendido por el sastre José Tomás, quien posteriormente se trasladó a la tienda Forever Young, donde siguió recibiendo encargos del presidente de la Generalitat.Camps admitió ante el juez haber encargado cuatro trajes a medida en esta última tienda y aseguró haberlos pagado en metálico en el momento de recogerlos. Sin embargo, el magistrado afirma queen el momento de recoger cada uno de los trajes", ya que los documentos aportados por la tienda no corresponden con el número de prendas ni con las fechas en las que Camps dijo haber efectuado los pagos.