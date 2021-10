EE.UU. apoya el restablecimiento del presidente democráticamente elegido en Honduras, Manuel Zelaya, aunque este líder se haya opuesto a la política de Washington, ha afirmado el presidente estadounidense, Barack Obama.En un discurso ante la Nueva Escuela Económica en Moscú, donde se encuentra para una visita de 48 horas, Obama ha asegurado que respalda la vuelta al poder de Zelaya "no porque esté de acuerdo con él" sino porque "respetamos el principio universal de que la gente debe escoger a sus propios líderes, estemos de acuerdo con ellos o no".Este martes está previsto que se reúna con Zelaya la secretaria de Estado Hillary Clinton , en busca de una solución para desbloquear el crítico momento que se vive en el país centroamericano, después de que 'Mel' fuera derrocado y enviado fuera del país.

En su primer intento para regresar a Honduras, el Ejército impidió que su avión aterrizara colocando camiones en la pista de aterrizaje, lo que desató fuertes disturbios entre detractores y partidarios del presidente depuesto , que se saldaron con al menos dos muertos En su discurso, que buscaba exponer cómo concibe la relación entre EEUU y Rusia en el siglo XXI, Obama puso como ejemplo el golpe de Estado en Honduras para expresar el compromiso de Washington con los sistemas democráticos.EEUU, prometió, "no buscará imponer ningún sistema de Gobierno a ningún país y no intentaremos elegir qué partido o individuo debe gobernar en un Estado".Desde el golpe de Estado en Honduras el pasado día 28, que depuso y expulsó del país al presidente Manuel Zelaya e instauró en su lugar a Roberto Micheletti, Washington ha insistido en que el mandatario derrocado,Tanto Zelaya como una delegación del nuevo Gobierno de Honduras coinciden este martes en Washington, a donde han acudido para defender sus respectivas posiciones.Zelaya viajó a la capital estadounidense de madrugada, dos días después de su intento fallido de volver a Honduras, para(OEA) y entrevistarse con funcionarios estadounidenses.En su agenda está prevista una reunión con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, que será la máxima autoridad del Gobierno con la que se entreviste desde que fue depuesto y expulsado de su país.Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno, que ha asumido el hasta ahora presidente del Congreso, Roberto Micheletti, ha enviado unapara iniciar un diálogo en la OEA y "aclarar cualquier equívoco sobre el proceso constitucional en Honduras".