Un total de 18 niños de entre 11 y 15 años se han visto afectados por un brote de gripe A registrado en una colonia de verano en la Comarca Uribe, situada en Vizcaya, según ha informado este martes el Gobierno vasco.



En la colonia conviven 61 menores atendidos por siete monitores. Los 18 niños afectados han presentado síntomas leves de afección gripal: fiebre, cansancio, dolor de garganta y tos y evolucionan favorablemente.



El primer caso con síntomas se registró el pasado día 30 y, a partir de entonces empezaron a enfermar otros niños, lo que despertó las sospechas de los monitores, quienes alertaron a las autoridades sanitarias.



"Tranquilidad" ante la situación



En un comunicado, el Departamento de Sanidad ha reiterado su mensaje de "tranquilidad" a la población y ha insistido en que el sistema vasco de salud está perfectamente "preparado" para hacer frente a la pandemia de gripe A.



Asimismo, Sanidad ha destacado que los expertos consideran que es posible que crezca "de manera significativa" el número de casos en la población estos próximos meses, "lo cual en ningún caso debe ser motivo de alarma". "La situación ahora no es más grave que hace unos meses".



Recomendaciones contra la gripe



El Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco ha trasladado una serie de consejos básicos a la población. En concreto, ha indicado que, si se tiene fiebre y malestar general, es preciso quedarse en casa, lo que "ayudará a superar la enfermedad y a no contagiar la gripe a otras personas en el trabajo o en el centro escolar".



Otra de la recomendaciones es que se pueden tomar analgésicos o antitérmicos para el dolor de cabeza o fiebre pero nunca hay que tomar antibióticos por cuenta propia, sino cuando el médico lo prescriba y extienda la correspondiente receta.



Asimismo, ha aconsejado acudir a consulta médica si se tiene alguna enfermedad crónica, en caso de embarazo o si se trata de niños o niñas de corta edad.



Además de todo ello, es preciso mantener normas higiénicas elementales como utilizar pañuelos de un solo uso, lavarse a menudo las manos para evitar contagios y cubrirse nariz y boca al toser o estornudar. También ha apuntado que no conviene fumar o tomar bebidas alcohólicas.