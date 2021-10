Más de 4.000 marines y centenares de soldados afganos han iniciado este miércoles una importante ofensiva sobre baluartes talibanes en la provincia de Helmand, al sur del país, según han informado fuentes militares citadas por la cadena de televisión CNN.



Los efectivos estadounidenses y afganos ya han descendido sobre la región en varios helicópteros y vehículos blindados.



Con el nombre de 'Operación Khanjar' (golpe de espada), se trata de la primera y más importante operación militar desde que Estados Unidos decidió reforzar su estrategia contra la insurgencia representada por los talibanes.



En la ofensiva participan, además de los más de 4.000 miembros del Cuerpo de Infantes de Marina, alrededor de 650 soldados y policías afganos.



La intención de la nueva operación es tener totalmente despejada la zona del río Helmand antes de las elecciones presidenciales del próximo 20 de agosto, según han indicado las mismas fuentes.



El objetivo, proteger a la población civil



La operación ha sido confirmada en una declaración por el general de marines Larry Nicholson quien ha afirmado que "donde vayamos nos quedaremos y donde nos quedemos trabajaremos para la transición de todas las responsabilidades a las fuerzas afganas".



Ha añadido que el objetivo es proteger a la población civil de la región y restablecer los servicios esenciales del gobierno en vez de lanzar una cacería contra los talibanes. "Estamos haciendo esto de manera diferente. Vamos a estar con la gente", ha declarado.



Por el momento se desconoce si las fuerzas conjuntas de marines y soldados afganos han enfrentado alguna resistencia. Según ha publicado el diario The Washington Post en su edición digital, los comandantes militares estadounidenses habían indicado que la oposición sería mínima, pero es posible que la resistencia aumente cuando las tropas ingresen en los pueblos e inicien las tareas de patrulla.



Se ha advertido a los comandantes que se preparen para ataques suicidas, emboscadas y ataques con bombas a lo largo de los caminos, según el diario.



Uno de los baluartes de los talibanes



Según The Washington Post , la estrategia de EE.UU. en esta operación se basa en la creencia de que la mayoría de los ciudadanos de Helman rechazan a los talibanes y preferirían el control del Gobierno afgano.



El sur de Afganistán es considerado uno de los baluartes de las fuerzas talibanes, así como uno de los principales centros de producción de opiáceas.



EE.UU. anunció recientemente que aumentará en 21.000 soldados el contingente militar para reforzar la seguridad durante las elecciones. Con ese despliegue el número total de militares subirá a 68.000 antes de finales de año, según las previsiones del Pentágono.



Apoyo de las tropas españolas



Hace una semana, la ministra de Defensa española, Carme Chacón solicitó la autorización para el envío de un batallón formado por 450 militares para velar por la seguridad en las elecciones que Afganistán celebrará en agosto. Si el Congreso da su autorización a este envió, el batallón electoral se sumarán a los 778 que actualmente continuán desplegados en la zona oeste del país.



La ministra señaló que la situación de seguridad en la zona donde se encuentra desplegado el contingente español, en la provincia de Badghis, aunque no es de las más peligrosas, "no está exenta de riesgos".