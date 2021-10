Obama presenta este viernes su nueva estrategia para Afganistán y Pakistán. El plan, al que ha tenido acceso la agencia AP, consta de 20 puntos y persigue asegurar ambos lados de la frontera afgano-pakistaní. El objetivo final es permitir la reducción y eventual retirada de las tropas desplegadas por Estados Unidos y sus aliados, entre ellos, España. Y para ello, es precisoEl Presidente. Está previsto que lleguen antes del próximo otoño y se sumarán al refuerzo de 17.000 soldados que ordenó Obama el pasado mes de febrero. En conjunto, Estados Unidos dispondrá de más de 55.000 efectivos en la zona, más o menos lo que había solicitado el general David McKiernan, jefe de las tropas de la OTAN en Afganistán.Así la ha descrito la secretaria de Estado, Hillary Clinton, de visita oficial en México. A las fuerzas militares se sumarán funcionarios civiles que se centrarán en fortalecer las instituciones afganas, promover el desarrollo económico y asesorar en materia agrícola. O de otro modo,de una población mayoritariamente rural para romper los lazos que les unen con los extremistas. De pueblo en pueblo, y no sólo en la capital.Para acabar con los santuarios de los talibanes en la zona montañosa de Pakistán, Estados Unidos puede llegar a triplicar la ayuda humanitaria a este país. El proyecto lo presentó el año pasado el vicepresidente Joe Biden y rebasaría la cifra de. También condicionaría la ayuda militar a Islamabad a que refuerce su lucha contra los talibanes. El último informe del Consejo Internacional de Seguridad y Desarrollo, ICOS , señalaba que los talibanes han incrementado su poder considerablemente en el último año y tienen ya presencia permanente en un 72% de Afganistán. Además, la zona limítrofe de Pakistán se ha convertido en un refugio para los insurgentes, desde donde lanzan ataques contras las tropas de la OTAN y objetivos civiles en Afganistán. Según el gobierno estadounidense, reciben apoyo militar, fondos y planificación estratégica de la agencia de Inteligencia pakistaní EE.UU lleva meses atacando estos santuarios mediante el uso de aviones controlados a distancia, los famosos drones, e incursiones relámpago. Los ataques han provocado, que en ningún caso ha autorizado las operaciones en su territorio pero que se ve impotente para acabar con los talibanes.Al deterioro de la situación militar, se une que el gobierno afgano deestá cada vez más cuestionado por sus socios occidentales.. El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, abandonó el año pasado una cena oficial con Karzai tras reprocharle el incremento de la corrupción y el tráfico de opio y no obtener medidas concretas de su anfitrión.La secretaria de Estado,. Y el enviado especial a la zona, Richard Holbrooke, ha señalado que la corrupción, masiva y oficialmente alentada, es uno de los principales problemas. En cualquier caso, no se espera una decisión hasta la cumbre de la OTAN el próximo mes de abril.El contingente español, integrado por(Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Naciones Unidas), tiene su base principal de operaciones en Herat. A tenor de las palabras de Joe Biden en la pasada cumbre de Munich, Estados Unidos va a pedir más esfuerzos a sus aliados en Afganistán.