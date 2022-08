Paqui Hernández, viuda del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles, asesinado por ETA el pasado 19 de junio, ha asegurado en una entrevista concedida al diario ABC que "el nuevo fascismo en España es el de ETA".



Según ha manifestado la viuda, "en la época de Franco no podíamos decir si éramos azules o rojos, pero hace ya más de 30 años que murió ese señor y los de ETA son los dignos herederos del fascismo".



En la misma línea del discurso pronunciado al día siguiente del asesinato de su marido, durante la manifestación contra ETA que se llevó a cabo en Bilbao, Paqui Hernández insiste en la entrevista que "a mí ya no me calla nadie; a mí ya me tuvieron callada cuando mi marido era policía y yo no podía gritarlo a los cuatro vientos".



La viuda de Eduardo Puelles afirma en la entrevista: "¿Qué es eso de que las viudas nos callemos? Yo voy a seguir diciendo que los presos no son políticos, son asesinos. Lo que dicen es una mentira, una mentira cochina".



"Los nacionalistas ya no pintan nada"



En sus declaraciones, Paqui Hernánez también se muestra crítica con el PNV y alaba la nueva política implantada en el Gobierno Vasco por el lehedakari Patxi López, de quien dice que es "un señor".



Según Hernández, "los nacionalistas ya no pintan nada y se han dado cuenta de que aquí puede haber otra gente gobernando".



En ese sentido, recuerda que, durante la capilla ardiente, le dijo al presidente del PNV, Íñigo Urkullu: "Ustedes han gobernado muchos años con el apoyo de un partido no democrático, que defiende la violencia", sin obtener respuesta del político vasco.



Josu Puelles: "Aquí nos conocemos todos"



La entrevista se completa con declaraciones del ertzaina Josu Puelles, hermano del inspector asesinado, quien afirma que "los que mataron a mi hermano iban a por un policía pero no conocían el cometido que él tenía".



Eduardo Puelles era jefe del Grupo de Vigilancias Especiales de la Brigada de Información de Bilbao, encargada de la lucha contra ETA.



Según su hermano, pudo haber algún chivato que delarara a Eduardo: "Esto es un 'txoko', nosotros conocemos a los malos y los malos nos conocen a nosotros, tampoco hay que ser muy sagaz para sospechar".



También se lamenta de que Eduardo Puelles quizá bajó la guardia, pese a la amenaza constante del terrorismo: "Mi hermano no tenía que haber aparcado en un aparcamiento tan solitario, posiblemente bajo la guardia porque es muy difícil vivir cada minuto de tu vida con esa losa".