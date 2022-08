El hermano de Eduardo Puelles desea que la sociedad despierte ante el terrorismo

Josu Puelles, hermano de Eduardo Antonio Puelles García, el inspector del Cuerpo Nacional de Policía asesinado el pasado viernes por ETA en Arrigorriaga (Vizcaya), ha expresado en RNE su deseo de que "esta sociedad despierte de una vez y si hay una próxima vez, que ojalá que no, estemos medio millón de personas en las calles de Bilbao".



El hermano de la última víctima de ETA, que es ertzaina de profesión, entrevistado en el programa "24 horas", de RNE, ha destacado "lo gran profesional" que era Eduardo Antonio Puelles y lo "meticuloso y exigente que era consigo mismo y con sus compañeros".



"Mi hermano ha salvado muchas vidas y no ha podido salvar la suya, por desgracia", ha afirmado el ertzaina en referencia a las más de 70 detenciones que el inspector de la lucha antiterrorista realizó en sus años de trabajo.



En este sentido, ha reconocido que Eduardo Antonio Puelles "antepuso en muchas ocasiones su profesión a su propia familia" y ha lamentado lo ingrato que es el trabajo de la lucha antiterrorista.



Blanco de los terroristas



"Detrás de las detenciones hay muchas horas de trabajo, de estar fuera de casa sin ver a los tuyos, un trabajo impresionante, de muchas horas malpagadas y encima el premio final es ser blanco de los terroristas", ha lamentado.



Josu Puelles ha reconocido que "todos los policías, guardias civiles y ertzainas somos conscientes de que somos un objetivo de ETA y en cualquier momento podemos ser blanco de ellos".



Al respecto, y en referencia al atentado perpetrado contra su hermano en Arrigorriaga, ha dicho que éste era "un objetivo fácil" para ETA porque vivía "en el barrio de toda la vida, donde somos muy conocidos", a la vez que ha recordado que en algunas ocasiones habían comentado que el lugar "era un ratonera y un sitio fácil para atentar".



Josu Puelles, que dice estar "orgulloso" de ser ertzaina y que no se ha planteado dejarlo, ha subrayado también el dolor de la familia. "Es una sensación que hay que vivirla; es como ser padre, por mucho que te lo digan lo tienes que vivir y sentir. Esto es igual, hasta que no pierdes un familiar tan querido, nunca, nunca te harás a la idea de lo que es ser víctima del terrorismo".



El Parlamento vasco ha realizado este lunes un homenaje en memoria de Puelles, en el que ha participado su hermano, su viuda, Paqui Hernández, y sus dos hijos, además del lehendakari, Patxi López, entre otros.