Los muertos de la avioneta que se ha estrellado en La Palma eran un español y un italiano

Al parecer no hay más heridos

La caída de la avioneta no produjo explosión alguna, según fuentes del 112

Los dos fallecidos este viernes al caer una avioneta en el municipio de El Paso (La Palma) son un español identificado con las iniciales E.B.N., de 45 años, experimentado en vuelos, y el italiano G.S.B., que trabajaba en las obras del puerto palmero de Tazacorte.



El español, natural de Gran Canaria, era subinspector de la Policía Nacional y había trabajado en el servicio de helicópteros, ha explicado un compañero de promoción, quien ha añadido que E.B.N. tenía con un socio unas avionetas en la zona de El Berriel, en Gran Canaria.



En cuanto al italiano, que trabajaba en las obras de ampliación del puerto de Tazacorte, a las 13.00 horas de este viernes salió de la oficina, según sus compañeros, y dijo que "por fin" iba a viajar en avioneta para hacer unas fotografías aéreas.



Se desconocen las causas del accidente



La avioneta que cayó al suelo en el municipio de La Palma, se precipitó 17 minutos después de haber despegado del aeropuerto de la isla, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias.



La avioneta, modelo PECNAM-96 GOLF y matrícula FEC-SKM, salió del aeropuerto de La Gran Canaria a las 11,25 horas, y no del aeródromo del Berriel, como se dijo en un principio, y aterrizó en La Palma a las 13,37 horas, han indicado las fuentes.



La avioneta de recreo despegó luego del aeropuerto de La Palma a las 14,13 horas y a las 14.30 cayó en una finca del núcleo urbano de La Tajuya, en el municipio palmero de El Paso.



Fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 y de la Guardia Civil han confirmado la muerte de los dos ocupantes de la avioneta.



La primera llamada de alerta se recibió en el 112 a las 14.40 horas, y la caída de la avioneta no produjo explosión alguna, indicaron las fuentes del 112.



Al parecer no hay más heridos, comentaron las fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad y de la Delegación del Gobierno en Canarias.