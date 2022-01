-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP)que a su juicio se ha abierto contra su cabeza de lista en las pasadas Elecciones Europeas, Alfonso Sastre. Mientras, siguen las voces a favor de su ilegalización como la de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que cree que hay pruebas e indicios "suficientes"La formación políticay ha expresado en un comunicado su, dialogada y política alLa coalición ha rechazado así las críticas vertidas contra Sastre por el artículo publicado en Gara tras el asesinato el pasado viernes del inspector de policía Eduardo Puelles . En él afirmaba que habrá "tiempos de mucho dolor en lugar de la paz", si no se abre una negociación con ETAIniciativa ha denunciado la "nueva campaña de criminalización que pretende facilitar su ilegalización" yDe esta forma, subraya que la candidatura ha expresado "reiteradamente" su compromiso "absoluto" con una solución "pacífica, dialogada y política al conflicto vasco". "A ella hemos aportado todo lo que está en nuestras manos y en esa línea seguiremos trabajando", subraya el comunicado.La coalición electoral liderada por Sastre asegura que no tiene "nada que esconder ni que ocultar" y recorda que el mismo Tribunal Constitucional estableció que "cumple todos los requisitos legales" y que les permitió concurrir a las elecciones después de que el Supremo anulara la candidatura El mismo fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, recordó este lunes que la setencia del Constitucional impone "cierta limitación" para investigar a Sastre. No obstante, la Fiscalía estudiará la denuncia presentada contra Iniciativa del sindicato Manos Limpias En el comunicado enviado este martes,y, en concreto, contra la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien "viene a demostrar que aunque parezca muy difícil todo es empeorable con respecto a sus antecesores"."Nuestro compromiso con esa solución pacífica, política y dialogada que, por otro lado, todos los presidentes del Gobierno desde hace tres décadas han ensayado con mayor o menor convicción, parte de la evidencia empírica de que tal conflicto existe", argumenta.A su juicio,, como el desempleo, la corrupción, el "aumento de la economía negra y criminal", el fracaso escolar o el consumo de drogas., concluye la coalición ante las peticiones que ha recibido la Fiscalía de actuar para instar de nuevo su ilegalización.La secretaria general del PP,, ha señalado que la Fiscalía tiene argumentos, pruebas e indicios "suficientes" para actuar contra el cabeza de lista de Iniciativa Internacionalista a las elecciones europeas, Alfonso Sastre, tras su artículo en el diario Gara.En un desayuno informativo, Cospedal ha señalado que laspara que actúe ya la Fiscalía."Muchos pensábamos que lo eran ya incluso antes de que la lista tuviera la posibilidad de presentarse a las Elecciones Europeas, pero puesto que hay nuevos indicios y pruebas contundentes, porque se ha hecho con publicidad en los medios, la Fiscalía tiene que actuar", ha añadido.