Quiroga afirma que Iniciativa Internacionalista "debe desaparecer de la vida política"

La presidenta del Parlamento vasco,, aboga por tomar las "medidas necesarias para que Iniciativa Internacionalista desaparezca de la vida política".En una entrevista en 'En días como hoy', al ser preguntada por el artículo publicado en Gara y firmado por, líder de Iniciativa Internacionalista, la política del Partido Popular vasco subraya que "no ha necesitado ese artículo para pensar que hay que ilegalizarla". En el texto Sastre amenaza con "" si no se negocia con ETA.La presidenta del Parlamento vasco ha reconocido que "nos han metido un gol, eso es evidente, pero creo que no hay que estar mirando hacia atrás sino adelante, ver en qué se ha podido fallar y".Quiroga ha insistido en que "hay que tapar esas pequeñas fisuras que tenga el Estado de derecho para que no vuelva a ocurrir" porque lo que no puede ser, a a su juicio, es que después de un asesinato "tan tremendo estemos con declaraciones como las de esta persona".La presidenta de la Cámara de Vitoria ha resaltado la disposición que mostraron todos los grupos desde el primer momento para condenar el asesinato de Eduardo Puelles cometido por ETA ya que fueron "capaces depara sacar un comunicado".Esa unanimidad se ha visto con otros hechos, según Quiroga, como "la manifestación o el discurso del lehendakari", del que ha dicho que "todos estábamos esperando un discurso así, en el que no hubiera lugar a la ambigüedad ni a la posible justificación que pudiera hacer que algunos estén más cómodos. Fue claro y firme,".También ha destacado la contribución de, opción democrática de la izquierda abertzale: "no tuvieron ningún problema. Todos los grupos se pusieron a mi disposición yen ese momento".Este lunes el Parlamento vasco ha rendido un homenaje a los hijos y la viuda del policía asesinado por la banda terrorista en Arrigorriaga.El sindicato Manos Limpias ha denunciado ante la Fiscalía a Alfonso Sastre por dos delitos de "amenazas" y "colaboración con banda terrorista" por el artículo "La prosa y la política" publicado en Gara.