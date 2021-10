. Cuenta la leyenda que el origen de este topónimo se remonta a la, que enfrentó a vizcaínos contra leoneses a finales del siglo IX. Narran que se derramó tanta sangre que el campo quedó totalmente cubierto de rojo. La leyenda fue recuperada, de hecho, por Sabino Arana en el siglo XIX para exaltar al pueblo vasco.Doce siglos después de aquella batalla, los únicos que tiñen de sangre las calles de este municipio de Vizcaya es ETA. La banda terrorista ha asesinado con una bomba lapa al inspector del Cuerpo Nacional de Policía Eduardo Puelles García , de 49 años. Era jefe del Grupo de Vigilancias Especiales de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Bilbao, dedicada a la lucha antiterrorista., un municipio industrial gobernado por el PNV a 9 kilómetros de Bilbao con 12.000 habitantes y que hasta el pasado mes de febrero ha estado en el centro de la polémica del 'callejero vasco' por tener unaque nació en la localidad. Es una población de paso de las principales vías de comunicación que unen Bilbao con Vitoria y la meseta.Puelles es el segundo agente del Cuerpo Nacional de Policía que mata la banda terrorista en Arrigorriaga.descerrajó un tiro en la nuca, por la espalda, al. La víctima había acudido al frontón a jugar a la pala como muchas tardes. Estaba sentado en las gradas cuando ETA le asesinó.La, sin embargo, fue el. El 9 de abril de 1969 el etarra Miguel Etxebarría subió a su vehículo tras resultar herido de bala en un enfrentamiento con la policía en un piso franco. Monasterio se negó a llevarle a ningún sitio si no le explicaba por qué estaba herido. Etxebarría le mató de un balazo.ETA ha atentado más veces en Arrigorriaga aunque sin víctimas mortales. El 27 de mayo de 1988 la banda terroristaEl 28 de diciembre de 2001, ETA destruyó con cinco kilos de dinamita una central de Telefónica en pleno centro de este municipio vizcaíno. El último ataque tuvo lugar el 30 de abril de 2008 contra el edificio del Ministerio de Trabajo de Arrigorriaga. ETA colocó una bomba en las instalaciones sin previo aviso.Pero si por algo ha saltado Arrigorriaga a los medios de comunicación en los últimos meses es por el pulso que mantuvo el Ayuntamiento con la Justicia por la, más conocido como Argala, que estuvo implicado en el atentado contra Carrero Blanco.Argala falleció en un atentado con una bomba lapa del Batallón Vasco Español en diciembre de 1978 en Anglet, Francia.El Ayuntamiento de Arrigorriaga, gobernado por el PNV,después de que le obligara el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Bilbao después de la denuncia de la asociación Dignidad y Justicia.La del callejero vasco no es la única polémica que ha tenido como protagonista a Argala. En enero de 2007,, Alberto Ruiz de Azua,junto a las dos víctimas de la banda terrorista, Fermín Monasterio y Manuel Fuentes Pedreira.La celebración del acto fue aprobada por el Ayuntamiento con los votos a favor de PNV, EA y Ezker Batua y la oposición del PSE y el PP.antes del homenaje y justo un día después de que la Delegación del Gobierno acudiera a la Justicia para denunciar al Consistorio, el primer edilaunque el argumento que dio es que los familiares de Argala no estaban de acuerdo. "Es evidente que se debe respetar la voluntad de las familias de las víctimas", dijo entonces Ruiz de Azua, según recogió al día siguiente El País.