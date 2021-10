, nacido en Huesca hace 32 años, es uno de los responsables del fenómeno de moda en Internet, la fulgurante expansión de Facebook, una red social que ya tiene más de, 6 millones de ellos en España. Oliván, que habitualmente trabaja en Palo Alto, Estados Unidos, ha venido a Madrid para tomar parte en la Red Innova y, de paso, ha concedido una entrevista a RTVE.es.Hay varios componentes. El primero, y más importante, es que hasta ahora no había cultura de tener una identidad real en Internet, con nombres reales y fotos reales. Cuando se creó Facebook, la gente tenía su identidad real, y eso se ha mantenido con el crecimiento del site. La gente imita ese comportamiento.Otro componente, el ADN de la compañía, es crear lapara darle más valor. Y, por último, la forma en que hemos crecido internacionalmente, a través de una plataforma abierta que el usuario ha ayudado a traducir y adaptar a cada país. Eso hace que sea mucho más natural y que Facebook sea único.Los patrones de crecimiento varían un poco por países. En Estados Unidos nació como una comunidad universitaria cerrada y eso ha hecho que haya inicialmente cierta concentración por edad y una distorsión, y ahora se está incorporando el rango de edad de personas más mayores, que era lo que faltaba. En otros países, al llegar Facebook en abierto para todos y superada la barrera del idioma, el crecimiento ha sido más homogéneo, aunque destaca un tanto la parte más joven del espectro demográfico.Pero, claro, en general se da también un comportamiento similar al del uso de Internet, que decae a medida que aumenta la edad.Crecemos con ritmos de tres dígitos de porcentaje en la mayor parte de los países. Algunos de los que mas rápido van son los del sudeste asiático, como Indonesia, Malasia, Hong-Kong... También, Italia, Japón... De repente aparece un país nuevo que entra en la curva de crecimiento exponencial y, normalmente, está relacionado con la aparición del sistema en un nuevo idioma. Por ejemplo, en India está creciendo ahora mucho, porque hemos lanzado Facebook en cinco de las lenguas más utilizadas en el país, como el marati. También avanzamos mucho en Brasil, donde estamos registrando gran crecimiento ahora, aunque el interface en portugués lleva ya mucho tiempo activo.Orkut es muy fuerte en Brasil. Pero hemos visto ejemplos en muchos países donde había redes establecidas y, poco a poco, Facebook ha acabado por ser la más utilizada. Se produce un ejemplo de `polinización': a medida que hay más usuarios que lo utilizan, otros muchos empiezan a simultanear su red local con Facebook y, al final, como Facebook mejora continuamente, la actividad se desplaza a nuestra plataforma. Lo hemos visto, por ejemplo, con Vivo en Inglaterra, o Skyblog, en Francia.La rentabilidad está en la publicidad. Una cosa es el tamaño de la publicidad y otra la calidad. Ahora mismo estamos probando formatos publicitarios muy innovadores, como anuncios en vídeo que pueden ser comentados por los usuarios y esos comentarios se incorporan a la publicidad y se puede ver el diálogo entre la marca y los usuarios. Es más esa calidad que la cantidad. Y estamos muy contentos con la forma en que se está monetizando el site.Tenemos pólizas de utilización y, cuando no se respetan, se elimina de la plataforma al infractor. El activo más importante de Facebook es que el usuario confíe en la plataforma. Por eso, modelos fraudulentos que intentan engañar al usuario para llevarle a algún sistema de pago encubierto van contra la experiencia del usuario y lo eliminamos.Todo el contenido es propiedad de los usuarios. Las cláusulas de derechos y obligaciones han sido decididas y votadas por los usuarios, que se pusieron de acuerdo. Es más, dos de los usuarios más activos a la hora de protestar en el cambio de las condiciones de uso fueron después de los más implicados en la redacción de las nuevas normas. Ahora es trasparente: es lo que ellos han decidido.Nos halaga que la gente tenga esa cercanía con Facebook, ese compromiso. Esto no había pasado antes y es porque utilizas tu propia identidad y la relación con el usuario es muy personal. Uno de los valores de la empresa es respetar la confianza que los usuarios nos dan. Todo lo que hacemos va en función de respetar esa confianza y fortalecerla. No se puede contentar a todo el mundo, pero sí llegar a soluciones idóneas.enHemos visto que siempre que se cambia algo la gente se muestra reacia. Pero cuando hacemos un cambio es porque creemos genuinamente que s mejor para el usuario. Solemos hacerlo teniendo en cuenta patrones de conducta que observamos en los personas que utilizan la plataforma y que ni siquiera ellas se dan cuenta de que esa es su conducta habitual en Facebook. Por ejemplo, vimos que la gente actualizaba todo el tiempo la página para ver los `status' de sus amigos. Eso nos llevó a este cambio en el que hay un continuo de noticias y filtros por origen de estas noticias.Ahora estamos, que tengan las mejores noticias de tu red de amigos en las últimas 24 horas, como había antes, y también lo que está pasando en vivo, como se muestra ahora.Nosotros tenemos una cola casi infinita de nuevas ideas que queremos implementar. Y muchas llevan ahí mucho tiempo, porque no tenemos recursos para sacarlas todas. Esto hace que a veces digan que implantamos cosas que ya tienen otros, aunque lo más frecuente es que otros implanten funcionalidades nuestras. Nos enfocamos en lo que podemos controlar, que es nuestro producto. Y no podemos enfocarnos en lo que hacen otros.Parece un modelo interesante, pero no lo conozco bien y no sé qué tipo de adopción está teniendo por parte de los usuarios. Muchas de sus funcionalidades ya están en Facebook desde hace tiempo y estamos mejorando el Inbox (correo electrónico) para que tenga más opciones. Google tiene productos muy interesantes, pero creo que los tiros van por otro lado. Estamos tratando de facilitar la comunicación entre usuarios de la mejor forma posible y ahí es donde tenemos que trabajar.Google lleva ya mucho tiempo tratando de hacer cosas en este sentido, con herramientas como Open Social Google, Profiles... Tienen miles de millones de dinero en efectivo... Pero a nosotros nos preocupa tener la mejor plataforma posible. Y se puede decir que la cosa va bien: la gente sigue prefiriendo Facebook. Nuestra imagen de marca es buena y se ve en cómo se identifica el usuario con nosotros.No, no necesariamente. Nuestra plataforma es abierta, desde el código hasta el hecho de que cualquier contenido compartido en Facebook siempre lleva al sitio original donde se produjo. Somos una plataforma de comunicación y distribución, no queremos ser un `agujero negro¿ donde todo se queda. Pero sí queremos ser parte del tejido que forma Internet, y ahí somos buenos haciendo el mapa social de las relaciones que existen en la vida real, el gráfico social.Por ejemplo,. Nadie había hecho algo como hacer diariamente el informativo La 2 Noticias de forma interactiva con los usuarios. A nuestra generación le puede parecer algo normal, pero si te vas 20 años atrás, parecería mentira que se pudieran ver las noticias comentándoles e interactuando con los presentadores. Hoy es posible gracias a que medios como RTVE.es empujan los límites de lo posible y a que nuestra plataforma está abierta y es flexible, lo que demuestra que la convergencia Internet y Televisión ya es posible.Además, se están haciendo cosas muy interesantes con Facebook Connect en Digg , que filtra noticias en función de nuestro propio gráfico social; YouTube, que permite compartir vídeos y comentarlos; TechCrunch Lainformacion.com ...Desconozco el libro, pero pienso que, hasta ahora, todas las innovaciones en materia de comunicación se han dado en lo que es el hardware, desde el telégrafo, hasta los ordenadores. Pero ahora ya todo el mundo está conectado a todo el mundo de una forma u otra. Así que la próxima gran innovación está en el software, en gestionar toda esa información de forma más eficiente e inteligente. Plataformas comoy hacen que sea más parecido a la vida real. Creo que es importante saber que Internet no va a volver a un estado anónimo en el que sólo seamos direcciones de IP, y eso será gracias a herramientas como la nuestra. Esto es lo que hace que Facebook sea algo rompedor. La nueva herramienta de Búsqueda , que la estamos probando en beta, tendrá mucho valor. Permitirá hacer búsquedas a través de palabras claves en todos los contenidos y comentarios de nuestros amigos. Y eso permitirá optimizar la búsqueda de los mejores resultados y aprender con las búsquedas de los usuarios.También estamos trabajando en ely el próximo lunes, 22 de junio, se lanzará una nueva versión que permitirá filtrar correos por listas de amigos o por origen de las comunicaciones.