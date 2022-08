Decenas de miles de seguidores de Mousaví llenan de verde Teherán por quinto día consecutivo

Las calles de Teherán se han vuelto a teñir, por quinto día consecutivo, del verde del líder opositor. Decenas de miles de partidarios de Mousaví, el candidato derrotado en las elecciones presidenciales, se han concentrado en el centro de la capital iraní contra los resultados de las elecciones presidenciales.



Vestidos de negro y ataviados con muñequeras y cintas verdes, el color de campaña del líder reformista, se han congregado en la plaza Haft-e Tir y en las calles adyacentes. El silencio y los signos de victoria han sido, de nuevo, los símbolos de la marcha.



Las cintas verdes también se han visto en algunos jugadores -entre ellos los dos que militan en el Club Atlético Osasuna- de la selección nacional de fútbol durante su partido oficial en Corea del Sur. Según una periodista iraní, los futbolistas, coreados en Seúl por miembros de la oposición, se vieron obligados a desprenderse de las muñequeras en la segunda mitad.



La protesta, que estaba prevista a las 17.00 horas locales (las 14.30 en España peninsular) se ha alargado durante horas y la televisión iraní ha ofrecido imágenes en una breve conexión cuando los manifestantes llevaban tres horas en las calles. La protesta, como la de los días anteriores, se ha celebrado sin autorización y sin prensa extranjera, que siguen sin poder informar de lo que está pasando en la calle. El gobierno les quitó el permiso este martes y les prohibió grabar vídeos y sacar fotografías.



Al menos una mujer joven lleva el retrato de uno de los muertos en las protestas que estallaron en Irán tras conocerse el pasado sábado los resultados, que daban un 62% de los votos al actual presidente Ahmadineyad.



Mousaví insta a seguir adelante



El líder de la llamada "marea verde", Mir Husein Mousaví ha convocado para mañana jueves un día de manifestación y duelo por las víctimas de la represión policial durante los últimos días. En un comunicado colgado a través de su página web, ha instado a todos los iraníes a acercarse a las mezquitas y marchar de forma pacífica por las calles para honrar "a los mártires y a los heridos en los recientes acontecimientos".



Además, Mousaví y sus seguidores han vuelto a pedir la repetición de las elecciones por fraudulentas. Las autoridades niegan que haya habido irregularidades. Ahmadineyad ha defendido este mismo miércoles la legitimidad de los resultados, mientras el ministerio de Exteriores ha acusado a la prensa internacional de "sostener las revueltas".



Rezaeí se suma a las protestas



A las protestas se ha sumado con contundencia el candidato conservador, Mohsen Rezaeí, quien ha dado un ultimátum al Ministerio de Interior para que presente antes de la medianoche de este miércoles los resultados detallados de los comicios.



En una carta citada por la televisión PressTV, Rezaeí se queja de que el retraso del ministerio impide a los candidatos presentar una queja formal al Consejo de Guardianes sobre el número de urnas que deben ser recontadas.



Además, advierte que el retraso "arroja dudas sobre la posibilidad de que haya habido manipulación" y que si su requerimiento no es atendido, reclamará el recuento de todas las urnas.



El Consejo de Guardianes, órgano que debe validar los resultados, ha admitido que está dispuesto a realizar un recuento parcial de las urnas sujetas a polémica, aunque todavía no se sabe en cuantas se haría y cuanto se retrasará el proceso.



Ahmadineyad insiste en que las elecciones han sido limpias



Por su parte, Ahmadineyad ha vuelto a insistir en que las elecciones fueron limpias y ha subrayado que 25 millones de votos confirmaron el apoyo a su administración. En declaraciones al término del primer consejo de Ministros celebrado después de la polémica reelección, el mandatario afirmó asimismo que la alta participación fue un espaldarazo del pueblo de Irán al sistema teocrático.



"Las elecciones han sido un hito más para la República Islámica, un referéndum en el que 40 millones de iraníes han ratificado los fundamentos de la República Islámica. Han sido estos fundamentos los que han sido apoyados con los votos", añadió.



Intelectuales detenidos



Y mientras siguen las protestas en la calle, el régimen iraní continúa arrestando a opositores. Según han confirmado a Efe familiares y amigos, han sido detenidos el profesor universitario Hamid Reza Jalipour y el analista político Said Laylaz, ambos partidarios de la corriente reformista.



Laylaz fue detenido en su casa esta madrugada por un grupo de hombres que se lo llevaron a un lugar desconocido, según uno de sus allegados.



Jalaipour, que durante estos meses ha apoyado la campaña del líder de la oposición, Mir Husein Musaví, ha corrido este miércoles la misma suerte. Según su familia, durante su arresto también le fue confiscado su ordenador.



Desde que el pasado sábado comenzaran las protestas contra la polémica reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad, las autoridades iraníes han detenido a cientos de partidarios del movimiento reformista, que denuncia irregularidades en los comicios.



Entre los detenidos destaca, asimismo, el ex vicepresidente de Irán en el Gobierno reformista anterior, Mohamad Ali Abtahi.