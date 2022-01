"

De vivir en la cárcel a pasear libres como asesores de los turistas. Es la transformación que se ha producido en Nápoles que estrena. Todos son antiguos reclusos y forman parte de un proyecto de integración de la Región de Campaña.Los defensores de la iniciativa aseguran que es una manera de no entregarlos en manos de la Camorra cuando salen de prisión. Alguno de ellos bromea diciendo que, frente a las rondas nocturnas del norte, ellos ofrecenPero no todos están de acuerdo. Los guías tradicionales, les miran con cierto recelo:, saber acoger al cliente, idiomas, conocer la ciudad", argumentan los profesionales del gremio.Estos asesores salidos de entre rejas. Un peto amarillo y una tarjeta les sirven para ser rápidamente identificados.Por supuesto, no hay mención alguna a su periodo carcelario. Y es que "las personas no deben ser juzgadas siempre por su pasado más o menos turbio" como afirma uno de estos nuevos guías.Trabajan tres días a la semana:. Inician la jornada en el resplandeciente puerto de Nápoles donde atracan los cruceros y de ahí a la Plaza de Gesú uno de los puntos ineludibles al visitar la capital del Vesubio.