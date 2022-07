Moratinos asegura que no habrá sumisión a Obama en Cuba como Aznar hizo con Bush

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha valorado el cambio de actitud del presidente de EEUU, Barack Obama, hacia Cuba, aunque ha asegurado que España desarrollará su propia política y no tendrá la actitud de sumisión que el ex jefe del Gobierno José María Aznar tuvo hacia George Bush.



Moratinos ha afirmado que el Gobierno seguirá abogando por la interlocución con el régimen castrista sea cual sea la postura de Estados Unidos y la UE respecto a la isla, aunque ha considerado que el cambio de actitud de la Casa Blanca favorece el clima de diálogo.



El ministro se ha referido a la situación de Cuba durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado para informar sobre la política de España hacia América Latina.



"Sea la vía que adopte Estados Unidos o la UE, yo, como ministro de Asuntos Exteriores, no permitiré que durante mi mandato se abandone a Cuba, que no estemos presentes en Cuba y no tengamos más involucración en Cuba", ha dejado claro Moratinos.



A su juicio, España no puede volver a cometer el error de Aznar de seguir de "manera automática" a Bush y "romper todo diálogo con Cuba" en 2003, optando por la política de aislamiento.



"Cuando EEUU tiene la misma política que España lo saludamos; cuando no la tiene, respetando lo que es una relación de aliado y amigo, decimos que no compartimos, pero no nos sometemos, como fue el caso de Aznar", ha argumentado.



Avances en Cuba



Moratinos ha opinado que ha habido avances en Cuba que demuestran que el proceso de reformas emprendido por Raúl Castro está vivo.



Según el ministro, ahora no hay tanto "hostigamiento" a la disidencia y hay un centenar de presos políticos menos, aunque ha admitido que del grupo de los 75 disidentes encarcelados en 2003, sólo han sido liberados doce.



Moratinos también ha apuntado que, "como nos han señalado las autoridades cubanas", hay deseo de "proseguir con las reformas económicas", a pesar de la "situación difícil" que atraviesa la isla debido a la crisis y a los daños que provocaron los huracanes en 2008.



El ministro ha pedido "dejar tiempo al tiempo" ante la posibilidad de que Cuba se incorpore a la Organización de Estados Americanos (OEA) una vez levantada la suspensión.



El PP: "En Cuba no ha cambiado nada"



El portavoz del PP, Dionisio García Carnero, ha ofrecido una contraria a la del ministro, al considerar que en Cuba "no ha cambiado nada" y sigue habiendo una gran cantidad de presos políticos y que cuando sueltan a uno, cogen a otro.



Ha lamentado que el Gobierno ejerza de "avalista" del régimen castrista cuando Cuba "no ha correspondido en nada" a la oferta de diálogo de la UE.



El senador del PP ha incluido a Cuba en el "eje" de países que no respetan los derechos humanos ni la libertad de expresión, que están debilitando las instituciones democráticas y que están desestabilizando los procesos de integración en América Latina. En este grupo, ha citado a Venezuela, Bolivia, Ecuador y también Nicaragua.



Además, ha pedido a Moratinos algún detalle sobre el caso de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que fueron invitados a salir de la isla el pasado mayo, aunque el ministro no ha querido hacer ninguna referencia.