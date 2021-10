Varios grupos de escolares visitaron esta semana, hasta en dos ocasiones, una base militar en, Madrid, donde permanecen en cuarentena ante la posibilidad de que sufran un brote de gripe A.Concepción Sastre, directora del colegio público Virgen de la Encina, ha confirmado a RTVE.es que está en contacto con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento local,Hasta que se confirmen los casos sospechosos, la directora del colegio pide prudencia a la espera de que pase el periodo de incubación oportuno para poder afirmar si hay o no posibles casos entre los escolares de este centro.Ahora, explica, "", advirtiendo que no es necesario "".A su vez la Comunidad de Madrid está, donde se coordinan los protocolos de actuación y prevención y permanece vigilante ante la población civil que ha mantenido algún contacto con los soldados aislados en el cuartel.Un madre, con hijos en el colegio público que realizó las visitas escolares al cuartel, se queja de la falta de información y advierte que "más de 300 personas en el pueblo trabajan en la Academoa militar, la mayoría tiene hijos en el colegio".La subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, se ha desplazado al Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla" para interesarse por losante un posible contagio del virus H1N1.Durante su visita, ha supervisado las medidas adoptadas y se ha reunido con los responsables médicos para recabar toda la información sobre los posibles enfermos, según fuentes de Defensa.Está previsto que el Ministerio de Sanidad, que trabaja en coordinación con Defensa, facilite en breve información al respecto. Mientras, en el acuartelamiento de Hoyo de ManzanaresEl ministerio ha confirmado queEn total 130 niños han visitado la base militar esta semana sin queni a los padres de los alumnos de los posibles casos sospechosos de gripe A.El pasado lunes un grupo de unosde quinto de primaria visitó la base de Hoyo de Manzanares, nadie informo de nada. A los dos días,, otro grupo del mismo centro, en este casocon edades comprendidas entre losvolvió a visitar la reserva militar.Laha provocado la indignación de los padres de los alumnos. Según ha declarado a RTVE.es el padre de un alumno que visitó la base militar el pasado miércoles, tanto los padres de los alumnos, como la directora del centro escolar se han enterado de la noticiaHoras más tarde, lo han confirmado los medios de comunicación.Desde ese momento la directora del colegio se ha puesto en contacto con otros padres y con el alcalde de Hoyo de Manzanares,para informarles de la situación.El alcalde se ha puesto rápidamente en contacto con el responsable de la base militar, este, ha remitido a Regueiras que no se informó al respecto ni se anularon las visitas escolares porquepara los niños.El padre de uno de los alumnos que visitó la base militar ha declarado ha RTVE. es queni fuera de los normal en el interior de la base, por lo que la sorpresa al enterarse ha sido mayor.El alcalde de Hoyo de Manzanares, tras haber mantenido una conversación con el responsable de la base,esta misma noche, para informar de los sucedido al resto de padres de alumnos y paraAlgunos padres de los alumnosal enterarse de la noticiapara preguntar si tenían que tomar algún tipo de medida o medicamento ante un posible contagio. Desde el Servicio de Emergencias les han remitido que no corren ningún peligro, que realicen su vida normal y que estén tranquilos.Los padres han mostrado su indignación ante la desinformación por parte de la Base de Hoyo de Manzanares y ante la autorización de una visita que, según ellos, se debería haber cancelado.