La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a pedir este lunes al juez Fernando Andreu que permita la entrega a Kenia de los piratas detenidos en aguas de Somalia en virtud del acuerdo internacional suscrito entre ese país y la UE en el ámbito de la lucha contra la piratería, acordando el archivo de la causa.



Así lo reclama la fiscal Blanca Rodríguez en el recurso de reforma que ha presentado ante Andreu para que revoque la decisión que adoptó el pasado viernes de dejarlos en libertad negando su entrega a Kenia y pide que dicte un auto en el que aclare que "la puesta en libertad de los detenidos se refiere exclusivamente a este procedimiento" y que "no impide el cumplimiento del mandato internacional" al que está sometido la Fuerza Naval de la Unión Europea (Euronavfor) en virtud del "canje de notas" entre la UE y Kenya suscrito el pasado marzo.



Respecto al archivo de la causa, la fiscal indica en su recurso que, una vez esté acordado, el juez deberá comunicar esta decisión al Estado Mayor de la Defensa, ya que estas diligencias fueron abiertas a raíz de que este organismo comunicara a la Audiencia Nacional el apresamiento de estos piratas, hechos que Andreu consideró "constitutivos de delito y sobre los que la jurisdicción española tiene plena e indiscutida competencia".



De hecho, a raíz de esta comunicación, la Fiscalía reclamó a Andreu el ingreso en prisión de los corsarios por los delitos de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas, pero al día siguiente cambió de opinión invocando el citado acuerdo internacional y retiró la acusación contra ellos para que el juez acordara su entrega a Kenia, a lo que éste se negó.



La fiscal indica ahora al juez que los acuerdos adoptados en el seno de la UE son de "obligado cumplimiento para las fuerzas militares españolas" como integrantes de Euronavfor, "por lo que sería difícilmente entendible que fueron aplicados por otros países de la Unión Europea (...) y carecieran de aplicabilidad en el nuestro".



"Tampoco se puede oponer tacha de inconstitucionalidad o ilegalidad a una disposición jurídica emanada de la UE", sostiene la fiscal al subrayar que el canje de notas "contiene un cuerpo dispositivo que ofrece garantías suficientes de que la jurisdicción del Estado de Kenia asume el compromiso de respetar los derechos fundamentales".



Por ello discrepa con Andreu de que la entrega de estos presuntos piratas a Kenia "supondría un quebranto de los principios constitucionales" del procedimiento, ya que "no se trata de obviar y de prescindir de nuestras normas" sino de interpretarlas en el marco de los "tratados internacionales de los que España forma parte".



Recurso previo de la Abogacía del Estado



Esta mañana la Abogacía del Estado presentaba otro recurso en la Audiencia Nacional solicitando que se revocara la decisión del juez al entender que su puesta en libertad impediría "casi con total seguridad" el enjuiciamiento de estos catorce piratas detenidos en la operación "Atalanta".



La presentación de este recurso por parte de la Abogacía se produce después de que el Gobierno solicitara al abogado del Estado que se personara en la causa con el argumento de que no tiene sentido que acaben siendo liberadas unas personas que han cometido un hecho delictivo, máxime cuando se actúa en aguas de Somalia en una operación de la Unión Europea.



Mientras tanto, los trece presuntos piratas permanecen retenidos -otro se encuentra en un hospital francés en Yibuti- a bordo del "Marqués de la Ensenada", que navega por aguas de Somalia, a la espera de la decisión final de la Justicia española.



Se podría impedir así su enjuiciamiento



El Abogado del Estado advierte de que si se mantiene esa decisión del juez Fernando Andreu de poner en libertad a los siete piratas detenidos el pasado miércoles en aguas de Somalia, se impediría "casi con total seguridad su enjuiciamiento", por lo que pide que se revoque la decisión de su puesta en libertad con la máxima urgencia sean entregados a Kenia.



Asimismo, los servicios jurídicos del Estado consideran que conforme a la normativa internacional, la jurisdicción española no es competente" para enjuiciar delitos como este, ni para decretar la libertad de los capturados, y recuerda que en el caso de que se declarara competente también debería revocarse la puesta en libertad de los detenidos.



El recurso subraya la "trascendencia de las decisiones adoptadas en el asunto" y la posibilidad de que dichas resoluciones puedan "comprometer gravemente la actuación de las Fuerzas Armadas españolas en el ámbito de una operación de la Unión Europea".