La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, ha improvisado una rueda de prensa. Pero no para hablar ella sino para que el ministro brasileño de Hacienda, Guido Mantega, matizara sus palabras. Mantega había asegurado cuatro horas antes que España no podrá participar en futuros encuentros del G-20y no se puede continuar la práctica de invitar a países adicionales.Las declaraciones de Mantega han provocado sorpresa y malestar en la delegación española. Hasta tal punto que Salgado ha convocado a los medios nacionales a un "canutazo" con su homólogo brasileño. A las puertas del Fondo y con 30 grados de temperatura.Guido Mantega ha matizado sus palabras. Apoya la participación de España en las reuniones del G-20:, pero considera que deben definirse claramente las reglas para que acuda como invitada. "No puede ser que yo invite hoy a España y mañana EE.UU. invite a Marruecos. Debemos definir la gobernanza del G-20.La vicepresidente económica, Elena Salgado, ha asentido sonriente a la matización de su homólogo Mantega. Incluso ha ejercido de periodista, preguntándole a Mantega: "pero la troika del G-20 está de acuerdo con que España siga participando, ¿no es verdad, ministro?"Sin embargo, Salgado no ha querido contestar preguntas. En particular por qué España no fue invitada anoche a la reunión informal del G-20 . Tampoco ha querido aclarar si nuestro país solicitará formalmente su ingreso en el club. Un foro que Mantega ha calificado como el más importante en estos momentos.Antes, en su intervención ante el FMI, Salgado ha señalado que España "ha sido uno de los primeros países en tomar, a tiempo, medidas fiscales significativas. Nuestro sistema bancario ha dado pruebas de su resistencia, gracias a la prudente política supervisora entre otras razones". No obstante,En la reunión, Mantegacomo estado miembro, después de que el país americano saliera de la institución hace 45 años.Cuba es "el único país del continente americano que no es miembro de esta institución; es el momento de abrir las puertas" a la isla, ha asegurado el ministro brasileño ante el Comité Monetario y Financiero Internacional, el órgano político del FMI.Según Mantega, la ausencia de La Habana es ", mientras que el FMI se enorgullece de su universalidad".Cuba se retiró del FMI en 1964, en un momento de alta tensión con su principal accionista, Estados Unidos.