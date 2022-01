El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha asegurado que el ex ministro y actual coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, tiene "tranquilidad de conciencia" en relación con el accidente del Yak 42, aunque añadió que al ex titular de DefensaAsí lo reveló el líder de la oposición en una entrevista en Punto Radio, después de quepara repatriar con mucha prisa los cadáveres de los militares fallecidos en este accidente."El señor Trillo tiene su propia tranquilidad de conciencia, su gran preocupación es que algunos de sus colaboradores al final pudieran ser sancionados por la Justicia. Esa es la preocupación que tiene el señor Trillo", declaró Rajoy.Al ser preguntado por el futuro de Trillo y si debería asumir responsabilidades, el líder de la oposición recordó que el ex ministro de Defensa ha sido objeto "de una serie de querellas criminales y los jueces nunca han admitido ninguna". "Es una persona que ni siquiera ha sido citada a declarar como testigo en el juicio", agregó.Dicho esto, afirmó que el accidente del Yak 42. "Y luego a eso también se le sumó un asunto que también es durísimo, algunas personas no saben si realmente han enterrado a sus militares o a quien han enterrado exactamente", aseveró.El presidente del PP recalcó que este caso, que "", está ahora en el juzgado y que, por lo tanto, su formación esperará a conocer la sentencia."Aquí ya se han pedido disculpas por los errores que se hubieran podido cometer, supongo que no será fácil manejarse en una situación de esas características y vamos a esperar a lo que digan los tribunales", concluyó.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido en TVE que "muy probablemente" el Gobierno del PP se equivocó en las identificaciones de las vícitmas del accidente Yakovlev-42 "No se puede criminalizar a aquellas autoridades, funcionarios o políticos que para disminuir el dolor de las familias trataron de acortarlo. ¿Qué se equivocaron? Pues claro que se equivocaron, nos equivocamos todos. Yo me equivoco todos los días", declaró.