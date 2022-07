La cantante británica Susan Boyle, la que sigue despertando emociones a todos los que ven su interpretación de 'I dreamed a dream', de Les Miserables, en el concurso Britain's Got Talent, ha provocado una revolución en la Red.



Pero el vendaval Boyle no sólo arrasa en YouTube, donde sus vídeos siguen marcando hitos por el número de visitantes. En redes como Facebook o Twitter, Susan Boyle tiene a un ejército de fans que crece de forma exponencial minuto a minuto.



Más de seiscientos mil usuarios de las redes sociales de Facebook se han convertido en admiradores de la cantante, y el número sube como la espuma.



Todos los mensajes de los usuarios la felicitan por su actuación y prácticamente la llevan en volandas hacia el triunfo en la final. "Susan, ¡Eres fenomenal!", o "Los sueños se vuelven realidad, que tengas buena suerte ¡Eres increíble! ¡Que Dios te bendiga! ¿Dónde has estado metida? ¡Eres una estrella!", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el muro de esta popular red social.



En Twitter, la web de 'microblogging' más popular, las dos palabras en el primer puesto son Susan Boyle, que ha encendido un animado debate entre los que se entregan a la escocesa incondicionalmente y los que creen que su éxito será flor de un día.



Boyle está "alucinada"



"Estoy alucinada, completamente alucinada", es lo que ha acertado a responder la mujer con voz de ángel tras su actuación en el concurso británico. La misma que ha avisado que no le "gustaría cambiar demasiado porque no quiere parecer falsa.



Ha reivindicado que quiere "que la gente vea a mi yo verdadero, a la persona verdadera", e insiste en que sigue siendo la misma chica humilde, normal y corriente. "Mantengo los pies sobre la tierra, porque tienes que hacerlo".



Puede que lo consiga, como también ha conseguido que 'I dreamed a dream' sea la canción vocal más descargada en iTunes en Europa.



Sigue siendo la chica a la que nadie ha besado, la que provocó risas y burlas mal disimuladas cuando apareció en el escenario y dijo con franqueza que tiene 47 años, que está desempleada y que quiere ser una cantante profesional de la talla de Elaine Paige.



Aceptó el desafío y acalló las burlas del principio



Pero Boyle les tapó la boca con una interpretación y una voz emocionante. Las burlas y las muecas iniciales del público y el jurado fueron el mejor acicate para que cantara hasta el punto de arrancar lágrimas y poner en pie a todo el teatro de Glasgow que asistía a la fase preliminar del concurso Britain's Got Talent.



Todos los miembros del jurado, incluido el ácido y exigente Simon Cowell, se han rendido ante la evidencia. Ha comenzado la buena estrella de Susan Boyle.



Ella misma ha declarado que "es un desafío. La vida es un desafío a veces. Y quiero probarme a mí misma".