Mayor Oreja no cierra la puerta a que Galeote vaya en las listas del PP a las europeas

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo y cabeza de lista popular para las elecciones europeas, Jaime Mayor Oreja, no ha descartado la inclusión en la misma del europarlamentario Gerardo Galeote, al que el juez Baltasar Garzón vincula con la trama empresarial investigada en el llamado "caso Gürtel".



Mayor Oreja, en el programa '59 segundos' de TVE, ha señalado que su inclusión en las listas del PP al Parlamento Europeo "lo decidirá el Comité Electoral del partido, lo decidirá el presidente, lo decidirá el propio Gerardo Galeote" y ha apuntado que la decisión se tomará "en el momento que haya que presentar las listas", que será entre el 29 de abril y el 4 de mayo.



De cualquier manera, el candidato popular ha defendido "la gran tarea" desarrollada en el Parlamento Europeo por Galeote, del que ha dicho que "ha sido un gran parlamentario". Además, ha añadido que la Fiscalía Anticorrupción "parece que no encuentra indicios en ningún sentido", por lo que ha abogado por "esperar a que los acontecimientos se vayan clarificando".



Preguntado por si el tesorero del PP, Luis Bárcenas, también vinculado por Garzón a la trama, dejar el cargo, Mayor Oreja se ha reservado su opinión para "dársela en privado" al presidente del partido, Mariano Rajoy, y ha apuntado que se trata de "cuestiones enormemente delicadas" tanto para el propio partido como para la persona, "que, sin duda, también lo está pasando especialmente mal".



También ha apuntado al Comité Electoral del PP y a Rajoy como los responsables de decidir quién será el número 2 en las listas europeas, aunque ha mostrado su preferencia por que sea una mujer.



Con respecto a la campaña, ha dicho que cuenta con José María Aznar y Rodrigo Rato para diversos actos. "Yo ya cuento con ellos, ellos lo quieren hacer y van a estar en la campaña electoral, cada uno a su manera".



"Escenario inédito" en el País Vasco



El que fuera candidato a lehendakari en el año 2001, ha valorado el acuerdo entre PP y PSOE en Euskadi para tener un presidente no nacionalista y lo ha calificado de "escenario inédito, nuevo e histórico", por lo que cree necesario "apoyarlo".



Oreja ha argumentado que esto ha sido posible gracias, por un lado, a que "el Estado de Derecho ha funcionado" y, por ello, "ETA ya no está en el Parlamento", y, por otro, a que la organización terrorista "quería desalojar al PNV del Gobierno y del poder".



En este sentido, ha considerado que hay que ser "prudentes" porque ETA pretende, con la existencia de un Gobierno constitucional, "provocar una gran transformación dentro del movimiento nacionalista, en la línea de la radicalización y en la línea de la sustitución del propio PNV".



Preguntado sobre si el acuerdo hubiese sido posible con la ex presidenta del PP vasco María San Gil, Oreja se ha mostrado convencido de que ella "se hubiera entendido" con el socialista Patxi López, aunque "conmigo a lo mejor hubiera sido más difícil".



Juicio del Yak-42



Sobre el juicio por los errores en las identificaciones de las víctimas del Yak-42, cuyo accidente ocurrió bajo el Gobierno de Aznar, el dirigente popular ha expresado su apoyo a las víctimas, pero ha reclamado que no se haga un "juicio paralelo" y se espere a ver qué determinan los tribunales.



En este sentido, y respecto a las declaraciones de los forenses turcos de que se llevaron los cuerpos sin identificar, ha dicho "no tener ninguna razón para creer más a unos forenses turcos que a un general del Ejército español" y que son los jueces "los que tienen que hacerlo".



Además, Oreja ha defendido a Federico Trillo, entonces ministro de Defensa, y ha asegurado que debe mantener su puesto de portavoz de Justicia del PP.