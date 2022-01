El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ve indicios de que el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, habría recibido sobornos de las empresas de Francisco Correa por valor deAsí se recoge en un auto remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde detalla los indicios que obran en el caso Gürtel contra él y del eurodiputado de este partido Gerardo Galeote, queÉsta es la primera vez que Garzón muestra sus 'cartas' contra Bárcenas, senador del PP por Cantabria, que ha negado haber recibido dinero contra Francisco Correa y que incluso ha presentado una denuncia contra el juez ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.En el caso de Galeote, su nombre también ha aparecido en las diversas informaciones publicadas sobre el sumario del caso y su hermano, concejal de Estepona, y su padre, relacionado con el ex alcalde Boadilla del Monte, están imputados en el caso.Aunque Garzón había consultado a la Fiscalía sobre la conveniencia de elevar una tercera providencia al Tribunal Supremo tras inhibirse en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia , ésta había establecido que no había indicios suficientes contra ambos Sin embargo, en su auto el juez destaca que con fecha del 23 de marzo ha recibidoen la que se concretaban las cantidades percibidas por Galeote (628.310 euros más 12.000 por el pago de parte del precio de un Land Rover y otros 12.000 en un concepto similar para su mujer) y Bárcenas ( 1.353.000 millones de euros).En ese informe se identifica claramente a Bárcenas con las siglas L. B. y L., que aparecen en los apuntes contables en las oficinas de la calle Serrano 40 bajo la responsabilidad máxima de Francisco Correa y Pablo Crespo, cabecillas de la trama que aún se encuentran en prisión.Para Garzón, este informe de inteligencia policial, junto con otros testimonios posteriores y la declaración de los propios autores del informe hace pensar que "la conducta presunta, pero concreta, de los dos aforados se habría desarrollado en el seno de la organización liderada por Francisco Correa en la quey prestarían los servicios requeridos por éste".Además, cuenta con otros datos para corroborar la vinculación de Bárcenas con Correa, como el hecho de quedebido a que no les daba trabajo desde la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del partido, en 2003. Este tipo de motes también los aplicaban a otros implicados, como el ex alcalde de Boadilla, al que llamaban 'el albondiguilla' o el de Arganda, calificado como 'el gafitas'.Por su parte, el eurodiputado del PP Gerardo Galeote recibió dinero a cambio, entre otras cosas, deEn la resolución, el magistrado habla de una "cuenta personal" de Galeote en la contabilidad B de la organización de Correa y compara las fechas de los apuntes en la misma con la celebración de actos del PPE, entre ellos un congreso celebrado en Marbella (Málaga) en julio de 1999."Las fechas de realización de dichos eventos por parte de las sociedades de Francisco Correa Special Events y Pasadena Viajes SL coinciden en el tiempo con las fechas en las que se realizan", señala el auto.El juez también cita una entrega de 3.000 euros "con cargo a la cumbre del PPE en febrero de 2000 (...), en el que Galeote tuvo un papel destacado".El eurodiputado no habría recibido todas estas dádivas en metálico, ya que el auto recoge algunos "pagos en especie", como un apunte de 12.000 euros para el pago de un vehículo Mercedes a nombre de L. Semprún, "identidad que podría coincidir con la de Lourdes Semprún Balenciaga, esposa de Galeote".Los delitos que les imputa a ambos serían los de, así como el de delito contra la Administración Pública al ser Galeote un cargo público.El magistrado resume de esta forma el papel que tenían tanto Bárcenas como Galeote en la trama: "Facilitar las actividades delictivas de la misma a través de la consecución de eventos y reparto de fondos procedentes de los mismos, en beneficio propio,(...)recibiendo por ello cantidades en efectivo o en especie".En conjunto, el magistrado concluye: "La instrucción de", al haber indicios suficientes contra estos dos aforados nacionales.Ésta es la respuesta de Garzón la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha acordado aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación al encontrar indicios de que tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid - podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias.En un auto notificado este martes, del que ha sido ponente el propio presidente del TSJM, Javier Vieira Morante, se pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 queen el momento en el que se le comunique esta decisión, y que le remita