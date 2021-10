La calma no llega a Italia. Varios seísmos han vuelto ha sacudir el centro del país la madrugada de este jueves por cuarta noche consecutiva. El más fuerte, de magnitud 5,2 en la escala de Richter, se ha producido a las 2.53 de la magrugada de este jueves.



Además del fuerte temblor de las 2.53 horas, que incluso se ha sentido en Roma, cinco minutos antes de la medianoche se ha producido otra réplica de magnitud 4,3 en la escala de Richter.



La cifra de muertos se eleva a los 278, de las que ocho todavía tienen que ser identificadas, según el último balance provisional de esta mañana. Entre las nuevas víctimas, esta noche se hayan encontrado los cadáveres de dos jóvenes en la Casa del Estudiante, una especie de colegio mayor, en la localidad de L'Aquila. El último balance oficial del pasado miércoles hablaba 272 fallecidos y 11 personas desaparecidas, entre 20 y 30 según otras fuentes.



El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha confirmado en su tercera visita a la zona afectada que 16 de las víctimas mortales son niños, uno de ellos un bebé de cinco meses. Además, hay 1.170 heridos, 179 de gravedad.



Por su parte, el ministro de Interior, Roberto Maroni, ha avanzado que la búsqueda de supervivientes se prolongará hasta el domingo, después de que Berlusconi indicara este martes que acabaría a las 48 horas del terremoto.



Los esfuerzos de los servicios de rescate siguen centrados en el desescombro de los más de 10.000 edificios arrasados. "Mientras sepamos que hay gente debajo de los escombros seguiremos buscando, aunque supiésemos que están muertos seguiríamos buscando porque las personas necesitan saber que ha pasado con sus seres queridos", ha declarado un bombero.



Los equipos de rescate no han encontrado a nadie con vida desde el martes por la noche, cuando localizaron entre los cascotes de un edificio de cuatro plantas en L'Aquila a una joven de 20 años.



"Somos humanos como las personas que están bajo los escombros, por eso hacemos todo lo que podemos, pero está claro que despues de 72 horas la esperanza empieza a desvanecerse", ha dicho uno de los rescatadores.



Mientras tanto, los damnificados han vuelto a pasar otra noche a la interperie y cobijados en las tiendas de campaña. Además del frío, soportan las réplicas que no acaban de cesar y provocan momentos de angustia y terror.



Los caravinieris estiman que 28.000 personas de L'Aquila y alrededores lo han perdido todo. Pero para levantarle lo ánimos está el propio Berlusconi, que les ha aconsejado que "se hagan a la idea de que están de fin de semana en un camping".



El funeral de Estado por las víctimas, que tendrá lugar el Viernes Santo, ha precisado de un indulto especial para derogar la norma que establece que esa jornada los católicos no celebran la Eucaristía, según informan fuentes vaticanas. Por su parte, el Papa Benedicto XVI ha anunciado su intención de desplazarse hasta la región de Abruzzo para visitar a los afectados "en cuanto sea posible", al tiempo que reiteró que comparte su dolor y sufrimiento.