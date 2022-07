Un científico anunció el terremoto que ha devastado el centro de Italia, pero nadie le escuchó

El terremoto que la pasada madrugada ha sacudido la región de Abruzzo, en el centro de Italia, y que ha provocado varias decenas de muertos y unos 30 de desaparecidos, fue previsto por un científico de un centro de investigación de física nuclear de L'Aquila, pero nadie quiso escucharle.



El anuncio del investigador, Giampaolo Giuliani, no pasó desapercibido en los medios de comunicación nacionales, pero en la última semana fue siempre acompañado del descrédito de las autoridades.



La polémica sobre la posibilidad de prever un terremoto no se ha desatado, sin embargo, hasta que no se ha producido la tragedia que ha golpeado a la zona de L'Aquila.



"Quien anuncia algo así es un imbécil"



Entre finales de marzo y principios de abril, Giampaolo Giuliani, investigador de los laboratorios del Gran Sasso, había anunciado que la posibilidad de que la zona sufriera en los próximos días un importante terremoto era muy alta. Sin embargo, nadie pareció escucharle. De hecho, Protección Civil estaba valorando hace unos días la posibilidad de denunciarlo por fomentar el alarmismo.



Hace dos semanas, el jefe de Protección Civil, Guido Bertolasso, anunció que la comisión de Grandes Riesgos acudiría a L'Aquila para hacer un seguimiento. De este modo, verificarían que la situación era estable y conseguirían tranquilizar a la población. La conclusión de Bertolasso, según ha publicado Il Corriere della Sera recientemente, fue que los terremotos que afectan continuamente a la zona de Abruzzo "no son preocupantes pero, por desgracia, y por culpa de algunos imbéciles que se divierten difundiendo noticias falsas, nos vemos obligados a movilizar a la comunidad científica, para que los ciudadanos se sientan seguros".



La falta de confianza hacia Giampaolo Giuliani se ha sentido también en la oficina Sísmica de Protección Civil, desde la que su responsable, Emilio Iannarelli, invitó a "desconfiar de cualquier noticia" que no fuera difundida por sus oficinas o por las autoridades competentes.



Berlusconi prefiere no participar en la polémica



Preguntado sobre el debate que se ha desencadenado en torno al hecho de si la tragedia podría haber sido prevista con antelación, el primer ministro, Silvio Berlusconi, ha dicho que prefiere no entrar en este tipo de discusiones y "tratar de ayudar a quien ahora lo necesita". "Se trata de polémicas que aparecen cada vez que ocurren estas cosas", ha atajado.



"Es imposible prever un terremoto"



Dichas "autoridades competentes" advertían hace algunos días que "es útil precisar que no es posible prever un terremoto de ninguna manera y que no existe ninguna alarma por parte de Protección Civil".



Al parecer, la serie de movimientos sísmiscos que desde hacía meses venía sufriendo la zona, era "del todo normal en áreas sísmicas como ésta".



Hoy, y después de la tragedia, en la que varias decenas de personas han muerto y más de 10.000 edificios se han derrumbado, muchos se preguntan, tanto en Abruzzo como en el resto de Italia, si de verdad no existe alguna fórmula para poder evitar el desatre.



Una serie sísmica que dura desde hace meses



Según el diario italiano La Stampa, el de hoy ha sido sólo el movimiento sísmico más fuerte de los que han venido afectando a la región de Abruzzo en los últimos meses, ya que varios 'avisos' se han dejado sentir en esta zona en las últimas semanas.



Desde el comienzo de la serie sísmica, hace algunos meses, una decena de sacudidas sobre los 2.0 puntos de magnitud en la escala Richter, registradas por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, han afectado a la ciudad de L'Aquila .



Una violenta sacudida sorprendió el 16 de enero de este año y un terremoto de 4.0 en la escala Richter hizo temblar el Abruzzo el 30 de marzo, ya en estas ocasiones la gente salió a la calle por miedo.



No obstante, hasta el momento, no se habían registrado heridos graves y las sacudidas no habían provocado daños importantes.