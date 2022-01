El torturador jefe del régimen del Jemer Rojo, Kaing Guek Eav, alias Duch, ha pedido perdón y ha aceptado la responsabilidad por la tortura y muerte de miles de personas en Camboya, ante el tribunal auspiciado por la ONU que le juzga por genocidio y crímenes contra la humanidad.

"Reconozco mi responsabilidad en los crímenes cometidos. Me gustaría expresar mi arrepentimiento y mi pena más sincera".

Duch, de 66 años, fue, entre otros cargos, el comandante de la prisión de Tuol Sleng, por la que pasaron unas 14.000 personas para ser interrogadas, torturadas y ejecutadas entre los muros del recinto o en el campo de exterminio de Choeung Ek, a unos 15 kilómetros de Phnom Penh.

"Espero que me permitan pedir perdón a los supervivientes del régimen y a los seres queridos de aquellos que murieron brutalmente", ha aseverado Duch a los tres jueces camboyanos y dos extranjeros que presidían la vista.

"Mis crímenes, la muerte de niños y mujeres, no pueden ser tolerados. No pido que me perdonen ahora pero me gustaría que abrieran la puerta para que me perdonen en el futuro", ha solicitado el acusado.

Duch ha admitido que el recuerdo de todo lo que pasó aún le atormenta, pero en su descargo ha asegurado que se limitó a cumplir órdenes.

"Jamás me atreví ni a pensar en desafiar las órdenes de los dirigentes", ha añadió este antiguo profesor de matemáticas antes de ofrecer toda su colaboración al tribunal.

Es el primer jermer rojo que reconoce su culpa

El tribunal internacional organizado por la ONU y Camboya se creó para juzgar a los máximos dirigentes del Jemer Rojo por sus crímenes.

Duch es el jemer rojo de menor rango juzgado en este tribunal y el único de los cinco imputados que ha reconocido su participación en el holocausto.

Los otros acusados son Nuon Chea, el ideólogo del régimen y mano derecha del fallecido Pol Pot; Khieu Samphan, presidente de la Kampuchea Democrática; Ieng Sary, ministro de Asuntos Exteriores; y la esposa del anterior, Ieng Thirith, ministra de Asuntos Sociales.

Duch también dirigió los centros M-13 y M-99, situadas en la jungla del noroeste de Camboya y alejadas del frente, durante la guerra que precedió a la victoria del grupo maoísta, en abril de 1975.

Los investigadores creen que unos 20.000 camboyanos fallecieron durante su cautiverio en esas dos prisiones. "Durante treinta años, un millón y medio de víctimas del Jemer Rojo han pedido justicia por su sufrimiento.

Entre el público que entró en la sala para presenciar la vista había decenas de víctimas, incluidas sesenta que participarán como testigos de la acusación particular.