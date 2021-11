"Mosso, no me pegues, estoy trabajando" o "Sin testigos no hay libertad" son algunos de los mensajes que han portado los periodistas que se han concentrado este viernes en la barcelonesa Plaza de Sant Jaume para expresar ante la sede de la Generalitat su rechazo por las agresiones policiales contra los periodistas que cubrían el miércoles por la noche las protestas anti-Bolonia que acabaron con incidentes Cerca de un centenar de periodistas, incluyendo la treintena que de ellos que fueron agredidos, se ha concentrado ante el Palau de la Generalitat,Además de algunos silbidos y el lanzamiento de bolas de papel contra la fachada del edificio, los concentradosfrente a las puertas de la Generalitat como símbolo de protesta.Informadores de TVE, Agencia Efe, ADN, La Vanguardia, El País, Catalunya Ràdio o RAC-1, entre otros medios, resultaron heridos en las numerosas cargas policiales del miércoles.La Conselleria de Interior, Relaciones Institucionales y Participación y el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra han pedido este viernes disculpas a los periodistas que resultaron contusionados.En una carta remitida a los medios de comunicación, la Conselleria ha considerado que la misión de los Mossos "es la protección de todos los derechos y libertades de las personas, entre ellos el derecho a la información" y ha puntualizado queen unos hechos "que sólo pueden explicarse en el marco de una situación de conflicto en la calle en unos momentos de gran tensión".El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Saura, ya expresó su desagrado este jueves por los incidentes ocurridos . Saura señaló que ha encargado un informe policial exhaustivo sobre las mismas y admitió "posibles errores".