Israel rechaza las condiciones puestas por Hamás para liberar al soldado secuestrado

Israel ha rechazado las condiciones puestas por Hamás para la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, que está secuestrado en la franja de Gaza desde 2006, a cambio de centenares de prisioneros palestinos.



Así lo ha anunciado el primer ministro israelí, Ehud Olmert, que ha advertido que su país no aceptará "de ninguna manera" las condiciones impuestas por la organización islamista, que ha responsabilizado a Olmert del fracaso de las negociaciones y ha denunciado que Israel "siempre se vuelve atrás".



Propuesta " generosa"



"Hemos sido generosos en nuestra propuesta y no liberaremos a otros prisioneros que aquellos que hemos aceptado", ha declarado el primer ministro israelí en un discurso retransmitido por televisión.



La radio pública israelí informó por su parte que Israel habría estado dispuesta a excarcelar a cambio del soldado a 320 presos palestinos.



El Canal 10 de la televisión israelí contabiliza en más de un millar los israelíes, entre civiles y militares, muertos en ataques perpetrados y planeados por varios de los terroristas que figuraban en el listado que fue discutido durante las negociaciones.



Israel y el movimiento islamista Hamás se han acusado del fracaso de estos contactos, en los que no se pusieron de acuerdo sobre el número e identidad de los presos palestinos que serían excarcelados, y las condiciones en que recuperarían la libertad.



Líneas rojas



El primer ministro ha enfatizado que Israel "tiene líneas rojas" y que no "claudicará ante los dictados de Hamás".



"El gobierno israelí, mientras sea encabezado por mí, no claudicará ante los dictados que Hamás ha presentado en las negociaciones. La propuesta de Israel fue generosa y de gran alcance y estuvo encaminada a lograr la liberación de Guilad", ha subrayado.



El gabinete israelí ha celebrado una sesión extraordinaria de tres horas en la que se analizaron los esfuerzos para liberar al militar, capturado por el brazo armado de Hamás y otras tres milicias palestinas tras un ataque a una base militar israelí próxima a la frontera de Gaza en junio de 2006.



Después del encuentro, varios ministros calificaron las negociaciones indirectas con Hamás, que se celebran con la mediación de Egipto, de "estancadas".



Hamás acusa a Israel de echarse atrás



Por su partem el dirigente de Hamás en el Líbano Osama Hamdán se ha quejado de que Israel siempre se retracta cuando hay una propuesta en la mesa de negociaciones.



En una conversación telefónica, Hamdán ha señalado que cada vez que Israel propone una cosa, "luego siempre se vuelve atrás", en referencia al ofrecimiento del gobierno de Olmert de liberar a 320 presos palestinos.



El líder de Hamás ha asegurado que las condiciones de su organización para liberar a Shalit "no han cambiado, son las mismas desde el principio, pero las de Israel cambian todo el tiempo y eso lo saben muy bien los mediadores egipcios".



El dirigente islamista, que no quiso especificar el número exacto de presos palestinos que su grupo había pedido liberar, ha explicado que eran más de mil personas, entre las que había mujeres, niños, diputados y ex ministros.



Asimismo, ha señalado que su grupo esperaba que las negociaciones con Israel para dicho canje tuvieran algún resultado, por lo que consideraban difícil que fracasaran.



Para el representante del grupo islamista palestino en el Líbano, el culpable del fracaso de las negociaciones es Olmert, ya que "es como si quisiera dejar cosas (pendientes) al gobierno del (primer ministro electo, Bejamin) Netanyahu".