El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado este martesa los que ha tomado declaración en el llamado 'caso Gürtel' , entre ellos el director de Bancaja en Miami, Guillermo Martínez Lluch.Con estos seis son ya 21 de los 37 imputados en esta causa los que han quedado en libertad sólo tres han ido a prisión : el presunto líder de la trama de corrupción investigada, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.Garzón ha adoptado esta decisión al no haber pedido las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, según han informado fuentes jurídicas.Además de Martínez Lluch, también han comparecido hoy Javier Pérez Alonso (miembro del consejo de Administración de Orange Market, filial valenciana de la empresa de Correa, Special Events); Manuel Delgado Solís (abogado); José Antonio López (Pepechu), empleado del despacho de Manuel Delgado; Juan Pérez Mora y Jesús Calvo Soria (empresario de la construcción en Madrid).Éste último, a su salida del despacho de Garzón,, la imputada Carmen Rodríguez Quijano, que cuando declaró se desvinculó. Ha dicho además que es profesor de comunicación y marketing en la universidad Rey Juan Carlos y que tiene pensado contarle a sus alumnos todo lo sucedido desde su imputación en el 'caso Gürtel' en el próximo cuatrimestre.Mañana miércoles han sido llamados a declarar otros seis imputados, entre los que, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente. También han sido citados para mañana el empresario castellano-leonés del sector de la comunicación José Luis Ulibarri, Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández Montiel y Juan Antonio, empleado del despacho R.Blanco-Guillamot.Elcon los imputados Juan Manuel Jiménez Bravo (gerente de la empresa de materiales de construcción Puertonarcea) y Carmen, empleada del despacho R.Blanco-Guillamot, a los que se unirán otros cinco imputados cuya comparecencia, prevista para el pasado lunes, quedó aplazada para ese día.Entre éstos, el que fuera asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa y al que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, cesó a causa de su imputación. Nombela presentó la pasada semana un incidente de recusación para que Garzón fuera apartado de la instrucción de esta causa y el magistrado lo ha rechazado en un auto contra el que cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.También están citados para el 5 de marzo Pau Collado Serra -ex director general del Gobierno balear con Jaume Matas (PP) y que trabaja para Easy Concept, empresa del presunto líder de la trama Francisco Correa-; Fernando Torres Manso (apoderado de Easy Concept), María Victoria Romero Párraga (accionista de Special Events), y Luis de Miguel Pérez (fundador de Orange Market).Entretanto, Garzón sigue esperando el informe que reclamó la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción (a la que dio un plazo de 48 horas), al haber encontrado el juez indicios contra al menos dos diputados, senadores o eurodiputados del PP.Sin embargo, el fiscal general del Estado, Cándidoal juez Baltasar Garzón sobre su inhibición en el 'caso Gürtel' y ha dicho que el informe del Ministerio Público no llegará a la Audiencia Nacional hasta, como pronto, mañana miércoles.Durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad, Conde-Pumpido ha señalado que el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, se encuentra esta misma mañana "estudiando el asunto con las dos fiscales" encargadas del caso, Miriam Segura y Concha Sabadell.Además, el fiscal general del Estado quiso dejar claro que su departamento no ha ignorado los plazos legales para contestar a Garzón, y señaló que al percatarse de que "", tal y como pidió el magistrado el pasado jueves, se le trasladó de que el informe se emitirá "cuando finalice el estudio en profundidad" de los aforados nacionales supuestamente implicados en la trama de corrupción."Se entregará en el momento en el que este concluido, posiblemente mañana", aseguró. Por último, Conde-Pumpido quiso defender la profesionalidad de la Fiscalía Anticorrupción, un departamento que está integrado "por profesionales plenamente objetivos e imparciales y que para emitir un determinado dictamen reqieren del tiempo necesario".