El candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia por el PSdeG, Emilio Pérez Touriño, ha asegurado en una entrevista "En días como hoy" de RNE que un Gobierno de coalición no es un objetivo electoral sino el resultado de unas elecciones.



De cara a las elecciones gallegas del próximo domingo, Pérez Touriño pide a los ciudadanos "todo el apoyo para tener la máxima autonomía y capacidad para gobernar y seguir con el proyecto de cambio en Galicia".



En su opinión esta comunidad autónoma ha vivido en el atraso económico, en el estancamiento político y en el desequilibrio territorial durante muchos años y en esta legislatura "hemos abierto las puertas al cambio".



Su gobierno en coalición con el BNG



El presidente en funciones de Galicia ha reconocido que existen diferencias entre el proyecto socialista y nacionalista de los dos partidos que han formado el bipartito durante la legislatura que ahora acaba (PSdeG y BNG).



"Son dos partidos con culturas políticas, talantes y modos diferentes y a veces distantes", ha reconocido el candidato, quién ha puesto de manifiesto que, a pesar de ello, el Gobierno gallego ha aprobado más iniciativas que nunca (53 proyectos de ley) y no ha tenido ninguna crisis de Gobierno.



Pérez Touriño ha dicho que los ciudadanos elegirán con su voto al mejor presidente y al mejor parlamento. Después del 1 de marzo, estudiará las diferentes posibilidades de Gobierno.



Primera medida: llamar a los sindicatos y los empresarios



Si obtiene la confianza de los gallegos en los comicios su primera medida será reunir a sindicatos y empresarios "para impulsar juntos la recuperación económica y la lucha contra el paro".



Además cree que es necesario que haya un gran pacto entre todas las fuerzas políticas gallegas para afrontar con unión asuntos como la crisis económica, el consenso lingüístico o la reforma del Estatuto de Autonomía. "Los gallegos nos quieren ver unidos", ha aseverado.



El candidato socialista a la reelección señala que el Gobierno gallego ha sido el primero de toda España en tomar medidas contra la crisis. Continurá en esa línea con más ayudas a pymes y familias y más licitación de obra pública. Además, garantizará a los trabajadores que sufran ERE el 90% de su salario.



Critica al PP por usar el gallego como elemento de confrontación



Ha lanzado sus críticas contra el PP y el candidato de esta formación, Alberto Núñez Feijóo, por utilizar el idioma gallego como elemento de confrontación.



Asegura que con el ex presidente Manuel Fraga se aprobó una Ley de normalización del gallego por amplia mayoría con el fin de impulsar y apoyar el idioma, "que es el único que está en riesgo" y critica que ahora el PP rechace esa norma creando una polémica y un conflicto en torno a la lengua "que nunca ha habido".



"El problema lo han creado los señores de la guerra, de las patrias y las banderas", ha manifestado Touriño. También ha acusado a Núñez Feijóo de no querer enfrentarse a él en un debate electoral.



Por último, el candidato ha rechazado las acusaciones de despilfarro que ha habido por parte de la oposición contra su Gobierno y ha destacado la figura del nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez, al que ha definido como "gran jurista" y "hombre de diálogo".