El autogobierno y la pacificación afilan el debate electoral entre los candidatos vascos

El autogobierno y la pacificación del País Vasco han suscitado las controversias más afiladas del debate electoral que han protagonizado este jueves en los medios del grupo público de EiTB los candidatos a lehendakari de los principales partidos que concurren a las elecciones vascas.



Juan José Ibarretxe (PNV), Patxi López (PSE/EE), Antonio Basagoiti (PP), Unai Ziarreta (EA), Javier Madrazo (EB) y Aintzane Ezenarro (Aralar) se han visto las caras directamente por primera vez en esta campaña electoral, ya que el debate en euskera de la semana pasada no contó con los candidatos a lehendakari del PSE, el PP y EB.



El formato, consistente en otorgar turnos de un minuto a cada candidato, no ha facilitado el enfrentamiento cuerpo a cuerpo y las réplicas a las alusiones concretas, aunque en asuntos como el autogobierno y la pacificación los aspirantes han confrontado sus posiciones de una manera más directa.



Autogobierno



Ibarretxe ha abierto el capítulo dedicado al autogobierno acusando al PSE y al PP de "faltar a la palabra" que dieron a los vascos al "incumplir" el Estatuto de Guernica y no transferir todas las competencias contempladas en él, tras lo que ha sostenido que ambos partidos carecen de credibilidad para defender el autogobierno.



López ha respondido al lehendakari emplazándole a "sentarse y buscar un acuerdo" sobre las competencias pendientes, de las que existen "interpretaciones diferentes", mientras que Basagoiti ha defendido el autogobierno para ponerlo al servicio de las personas y no "de los territorios" y ha rechazado que los socialistas quieran reformar el Estatuto.



En este punto, el aspirante de EA, Unai Ziarreta, ha cargado contra Ibarretxe por "olvidarse de la consulta" que, ha opinado, no se llevó a cabo "porque el PNV ha dicho que no" y no por la decisión del Tribunal Constitucional, alusión que no ha sido contestada por el lehendakari, quien no ha citado en ningún momento su proyecto de consulta popular.



Contra el terrorismo



En el capítulo de pacificación Javier Madrazo ha aprovechado que le ha tocado el primer turno para lanzar una propuesta de conformar una mesa de diálogo "sin exclusiones y sin sillas vacías" tras las elecciones, iniciativa que ha quedado sobre la mesa y a la que ningún otro aspirante ha respondido.



Ibarretxe, por su parte, ha achacado la ilegalización de la izquierda abertzale al "cálculo electoral" del PP y el PSE/EE, a lo que López le ha respondido que "ha vuelto a ofender a miles de ciudadanos de este país" y le ha retado a que diga "una idea que haya sido ilegalizada en este país".



El lehendakari, que hablaba a continuación, ha respondido al candidato socialista que "el Estatuto de Gernika está ilegalizado en 36 ideas", en alusión a las transferencias pendientes.



Otros asuntos



En cuestiones como la economía, la educación, la vivienda o las políticas sociales el lehendakari ha confrontado en varias ocasiones los datos del País Vasco con los de España y ha culpado a los candidatos del PSE/EE y el PP de la peor situación del conjunto del país, lo que ha provocado solemnes respuestas de ambos aspirantes.



López ha sostenido que Ibarretxe "sigue creyendo que este país le pertenece" y que sólo él puede gobernarlo y Basagoiti ha exigido al candidato del PNV que "defienda lo que quiera pero no haga ver que no somos de aquí", ya que muchos de sus compañeros de partido "han dado la vida por Euskadi".



El lehendakari, que ha tenido que recordar a Ziarreta y a Madrazo que sus partidos también han formado parte del Gobierno Vasco en la última legislatura, se ha marcado como objetivo rebajar la tasa de paro al 5% y ha llamado a la esperanza para "salir de la crisis".



López ha considerado que para superar la coyuntura económica resulta necesario otorgar de "estabilidad política" a Euskadi y "no cuestionar los marcos de convivencia", mientras que Basagoiti ha acusado tanto al PNV como al PSE/EE de aprobar en Euskadi y en Madrid "los presupuestos de la crisis".