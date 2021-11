El PNV y el PSE empatarían en las elecciones hoy, según el Sociómetro vasco

El PNV y el PSE-EE estarían empatados si hoy se realizasen unas elecciones autonómicas en Euskadi, según el Sociómetro elaborado por el Gobierno Vasco correspondiente al mes de noviembre.



Según el informe, cuyos datos proceden de cuestionarios planteados entre el 25 de septiembre y el 11 de octubre y que ha sido dado a conocer este viernes, el PNV y el PSE contarían con el apoyo del 16 por ciento de los vascos.



Este estudio, que no realiza una estimación de voto ni una proyección de escaños, señala que de cada cien ciudadanos encuestados 16 votarían a PNV y PSE, 7 lo harían al PP, 6 a la izquierda abertzale, 3 a Ezker Batua y 2 a Eusko Alkartasuna y a Aralar.



El 23% de los encuestados no ha contestado esta pregunta, un 21% ha dicho que se abstendría en las elecciones y un 4% que votaría en blanco o a otras opciones políticas distintas a las anteriores.



Suspensos todos los líderes



En la valoración de líderes políticos destaca que ninguno de ellos llega al aprobado. Juan José Ibarretxe es el mejor puntuado (4,6), seguido de Iñigo Urkullu (PNV) y José Luis Rodríguez Zapatero con 3,7, Patxi López (PSE) y Patxi Zabaleta (Aralar) con 3,4, Unai Ziarreta (EA) y Javier Madrazo (EB) con un 3,1 y Gaspar Llamazares (IU) con un 3,0.



Los dirigentes de la izquierda abertzale (Nekane Erauskin y Arnaldo Otegi que tiene un 2,7 y un 2,5, respectivamente) y del Partido Popular (Antonio Basagoiti un 2,3 y Mariano Rajoy un 1,8) son los peor valorados.



El 40% de los encuestados se considera "predominante vasco", un 36% tanto vasco como español y un 11% "predominante español".



Sin embargo, sólo el 21% se declara a favor de la independencia del País Vasco, aunque un 31% afirma que su posición al respecto dependería de "las circunstancias" y un 32% se muestra abiertamente en contra.



El 43% lamenta que no se llevase a cabo la consulta de Ibarretxe



Asimismo, el 63% estima que la situación política es mala o muy mala y el 68% de los encuestados confía en que la paz se consolide en Euskadi en los próximos años.



El 43% de consultados lamenta que no se llevase a cabo la consulta planteada por Ibarretxe, mientras que al 23% no le habría gustado que se hubiese celebrado y el 33% no se pronuncia al respecto.



Con todo, el 77% de los encuestados dice tener poco o ningún interés por la política y el 71% recalca que no se siente muy o nada próximo a ningún partido.



En cuanto a los problemas que preocupan a la sociedad vasca, el 56% de los consultados cita a la situación laboral entre los tres principales, seguido de la violencia, el terrorismo y la falta de paz, señalado por el 45%, y la vivienda, escogido por el 39%.



Mala situación económica de España



El 67% tilda de buena o muy buena la situación social del País Vasco, mientras que el 52% considera buena o muy buena la económica.



Por el contrario, el 61% tilda de mala o muy mala la situación económica en España y el 62% hace lo propio con la política, si bien el 48% califica de buena o muy buena la social.



Según el informe, "la mayoría de la población opina que en la Comunidad Autónoma del País Vasco se vive mejor que en el resto del Estado" y el 81% de los encuestados entiende que la calidad de vida en Euskadi es buena o muy buena.



La muestra de la investigación, realizada a domicilio, es de 2.867 individuos mayores de 18 años y residentes en los tres territorios vascos, su nivel de confianza del 95% y su error muestral de más menos 1,87%.