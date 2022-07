Y la luz se hizo sobre la alfombra roja

"Si miro a mi alrededor, no veo ningún cambio", decía el diseñador Valentino sobre la alfombra roja. Y es que no hay crisis que pueda con el 'glamour' de Hollywood. Los expertos consideran que esta noche los Oscar han supuesto una vuelta al estilo más exquisito y sofisticado y que los vestidos de colores claros y luminosos, los escotes asimétricos y las gargantillas han triunfado sobre la pasarela con más proyección del mundo.



Se lo aconsejó Pedro Almodóvar ante las cámaras de Televisión Española: el pelo, recogido hacia atrás. Y así apareció Penélope sobre la alfombra roja. Pese a que todas las apuestas apuntaban a Chanel, la actriz, primera española en conseguir un Oscar, eligió un 'vintage' años 40 de Pierre Balmain palabra de honor blanco roto y joyas de Chopard. Como una novia, casi.



Ni los blogs especializados ni la prensa más madrugadora la elige entre las mejor vestidas. Sí están, sin embargo, la protagonista de 'Slumdog Millionaire', Freida Pinto -brillante en un John Galliano azul- o Kate Winslet -deslumbrante en su Saint Laurent de escote asimétrico-.



Entre las actrices que se decantaron por los colores más luminosos destacan Anne Hathaway, nominada como mejor actriz, que eligió un Armani definido por la experta Jennifer Fisher como "el perfecto glamour de Hollywood", según la agencia Reuters. También lo hicieron Taraji P. Henson, Amy Adanms, Sarah Jessica Parker -espectacular y fiel a Dior-, Marisa Tomei o Jennifer Aninston.



También han brillado en la alfombra roja Nicole Kidman y Evan Rachel Wood, de Elie Saab.



La modelo Heidi Kum, Natalie Portman y la india Freida Pinto fueron algunas de las actrices que dieron la nota de color sobre la alfombra roja. Klum eligió un rojo brillante de estructura imposible firmado por Roland Mouret y enormes pendientes de diamantes y pulseras de Lorraine Schwartz. Portman lució deslumbrante un rosa intenso firmado por Rodarte sobre zapatos de Stella McCartney y Pinto un vestido azul de escote asimétrico y evocaciones indias.



También esta ha sido la noche de las joyas. Las gargantillas suntuosas han vuelto a la alfombra roja, las pulseras, brazaletes y pendientes, entre los que cabe destacar las enormes esmeraldas con las que Angelina Jolie ha puesto la nota de color a su sobrio vestido negro de Elie Saab. Según el blog thinkfashion.com, la mejor vestida de la noche.



Entre ellos, pocas innovaciones. ¿Qué necesidad hay de salirse del esmoquin? Sólo Mickey Rourke -no podía ser otro- se alejó del negro riguroso y se plantó un traje blanco con chaleco negro adornado con una fotografía de su Chihuahua alrededor del cuello y en un pin en su solapa. "Iba a traerla conmigo", ha explicado, "pero murió hace seis días".