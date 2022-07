El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recordado este jueves al PP que "atacar a los demás" y ha achacado a lasus críticas al titular de Justicia , Mariano Fernández Bermejo, por lo que ha confiado en que "las cosas vuelvan tranquilamente a su cauce".En un coloquio organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, Zapatero ha hecho referencia a la decisión del PP de romper el Pacto de la Justicia y cualquier interlocución con Bermejo tras conocer que éste participó el pasado fin de semana en una cacería junto al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.Ante la postura adoptada por el PP," y ha garantizado a los ciudadanos que "el Estado de Derecho funciona en este país bien y la ley es para todos", tanto para dar cuentas, como en las garantías de la defensa.A su juicio, la reacción del PP es una "exageración tan evidente" que no se compadece con las reglas habituales del duelo político en democracia, por lo queEn opinión de Zapatero, que ha apostado por la "prudencia" en el debate y en el análisis de los hechos, si alguna lección deberían haber aprendido los políticos de la historia de la democracia española es que "normalmente no es útil atacar a los demás para intentar resolver los problemas propios"."Los problemas propios hay que resolverlos y no se consigue casi nada atacando a los otros", ha insistido el presidente del Gobierno, tras recordar que, cada cierto tiempo, hay partidos que tienen problemas de mayor o menor envergadura. Mientras el partido afectado le pone solución, al resto no le queda sino esperar con paciencia, ha estimado.