El PP anuncia que abandona el Pacto por la Justicia

El Partido Popular ha anunciado que abandona el Pacto por la Justicia y ha exigido la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, según ha informado Radio Nacional de España (RNE).



El anuncio lo ha hecho en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, ante el propio Bermejo, el diputado popular, Federico Trillo, que ha denunciado una actuación coordinada de Bermejo y el juez Baltasar Garzón contra el PP.



El PP da este paso después de que esta mañana su presidente, Mariano Rajoy, comunicará la ruptura de relaciones con el Ministerio de Justicia a raíz de la 'operación Gürtel', abierta por Garzón, de presunta corrupción en la que han sido imputados varios cargos del partido. Rajoy, hace unas horas, rompió "cualquier interlocución" con el ministro de Justicia y pidió además la recusación del juez Baltasar Garzón, por "irse de caza" juntos el pasado fin de semana, un acto que le parece "obsceno".



Trillo, portavoz del PP de Justicia, ha explicado que su partido, "por sentido de la responsabilidad", no puede seguir en el pacto por la Justicia suscrito con el Gobierno mientras Mariano Fernández Bermejo sea ministro de Justicia.



El diputado popular ha vinculado esta decisión a la coincidencia de Bermejo y Garzón en una cacería el pasado fin de semana, poco después de que este abriera la investigación sobre la trama, lo que ha calificado como el "mayor atentado a la independencia judicial de la democracia".



"El juez encargado de un caso con tres inculpados en prisión que tiene permanentes y sistemáticas filtraciones a la prensa en su sumario que dirige por sospechas contra el principal partido de la oposición, se dedica a pasar el fin de semana cazando o lo que fuere con el ministro de Justicia... No se ha conocido un atentado mayor a la independencia del Poder Judicial en España en la historia democrática", ha afirmado Trillo.



Para el diputado popular, "el mayor problema de la Justicia se llama Mariano Fernández Bermejo", a la vez que le ha recordado que se es ministro de Justicia "también los fines de semana".



"No sé quién apunta y quién dispara", ha añadido Trillo, para quien "hasta hoy no sabíamos que el señor ministro se dedicaba a socavar la confianza de los ciudadanos en la independencia de los jueces".



Bermejo niega las implicaciones



Por su parte, el ministro de Justicia ha negado las acusaciones vertidas contra él y ha instado al PP a seguir "conversando" en el marco del Pacto de la Justicia para trabajar en la solución de sus problemas "en este momento histórico".



Bermejo ha rechazado dimitir por el simple hecho de "compartir con 50 ó 60 personas, entre ellas un juez, mi afición por el campo y la cinegética" y ha negado de plano que haya presionado al Poder Judicial, "porque jamás en 30 años de fiscal he hablado con un juez de asuntos de su jurisdicción, y tampoco ahora como ministro".



Ha añadido que lamenta que a Trillo "le haya tocado este marrón de desmesura" de protagonizar este ataque contra él "para intentar desviar la atención del lío monumental" que vive en estos momentos el PP.



"Han dicho, 'que dimita Don Mariano', pero, ¿qué Don Mariano?", ha afirmado Bermejo en la Comisión de Justicia, que ha instado al PP a solucionar sus problemas internos y ha insistido en tenderles la mano al diálogo en el Pacto de la Justicia.



El PP pide la comparecencia de Bermejo en el Congreso



Esta misma tarde, el PP ha registrado en el Congreso una solicitud de comparecencia urgente y en el Pleno del ministro de Justicia por haber "comprometido muy gravemente" la independencia judicial tras conocerse que compartió montería con Garzón en medio de la investigación.

Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, tras presentar su petición en el Registro de la Cámara. Además, ha justificado la solicitud de esta comparecencia a tenor de "los contactos".



La portavoz 'popular' ha recalcado que los españoles se merecen que el ministro de Justicia explique en sede parlamentaria "el nivel de cumplimiento del principio de independencia que debe regir las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Judicial".