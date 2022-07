El BNG apuesta por un nuevo estatuto para avanzar en el autogobierno y una agencia tributaria propia

1- ECONOMÍA Y EMPLEO

Investigación, Desarrollo e Innovación

Medidas financieras del tejido productivo

Sectores productivos

Empleo

2- ESTATUTO Y AUTOGOBIERNO

3- POLÍTICA LINGÜÍSTICA

4- EDUCACIÓN

5- BIENESTAR SOCIAL

Dependencia, mayores y discapacidad

Sanidad

Igualdad

Violencia de género

Juventud

6- VIVIENDA

7- INFRAESTRUCTURAS

8- EMIGRACIÓN GALLEGA Y RELACIONES EXTERIORES

9- MEDIO AMBIENTE

10- JUSTICIA

11- INTERIOR Y SEGURIDAD

12- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

13- MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La aprobación de unpara avanzar en el autogobierno es el primer punto del programa electoral de Bloque Nacionalista Galego para las elecciones autonómicas del 1 de marzo de 2009. El BNG quiere además un nuevo sistema de financiación, en el que la Xunta recaude todos los impuestos, y unaLos nacionalistas aseguran que Galicia todavía no cuenta con un nuevo estatuto de autonomía, como sí tiene Cataluña, por la "indefinición" del PSOE, con el que ha gobernado los últimos cuatro años, y por el "veto del PP".El BNG se compromete a trabajar en los próximos cuatro años para tener uno nuevo con los "instrumentos políticos y financieros" necesarios para el- Creación de unapara coordinar todas las actuaciones de I+D+i y aprobación de un programa para articular todo el sistema (creación de centros, construcción de plataformas tecnológicas y puesta a disposición de suelo para parques empresariales).y recuperar a los investigadores gallegos que están fuera de la comunidad, establecer el estatuto del personal investigador y elaborar el del investigador en formación.- Lograr en 2013 la- Creación de un- Creación delpara la financiación de proyectos empresariales. Será una entidad pública empresarial dependiente de la Xunta. Además de mediar para que las empresas consigan crédito ante las entidades financieras también podrá entrar de forma temporal en el capital de las empresas.- Reforma de las estructuras agrarias y reorientación del modelo productivo y- Nuevasy desarrollo de la- Defensa de la redefinición del sistema de cuotas lácteas.- Plantación dee impulso al sector industrial de la madera.y plan urgente de repoblación de las costas.- Promover la profesionalización del marisqueo y mejorar la seguridad del sector percebeiro.- Plan gallego de comercio del pescado y el marisco.- Superar las consecuencias de Prestige. Impacto sanitario de los más de 370.000 voluntarios, solución definitiva al pecio y estudios sobre los efectos sobre la producción.- El- Creación del Instituto Geológico y Minero de Galicia y del Instituto Gallego de Internacionalización y Comercio Exterior.para la creación de puestos de trabajo estables, dignos y que corrijan los desequilibrios territoriales.- Acuerdo interconfederal gallego entre empresarios y sindicatos por el empleo estable.. Tendrá para el empresario un coste adicional o al menos el mismo que un contrato fijo. No se utilizaran ETT o al menos se limitará su uso. Se pondrá en marcha un Plan Gallego de Inspección para evitar fraudes en la contratación.- Creación de unpara la búsqueda de empleo, la gestión de las prestaciones y subsidios y la formación de parados.- El nuevo estatuto debe garantizar la, que será la lengua de uso preferencial en la administración de Justicia y en los medios de comunicación.- El BNG propone también incluir un catálogo de derechos y deberes y una nueva organización territorial de Galicia que proporcione un "modelo de país".- Los nacionalistas quieren que el nuevo estatutopendientes y nuevas. Entre las competencias que piden está la gestión de puertos y aeropuertos.- Conseguir una nueva financiación autonómica que permita a Galicia. Quieren también tres fondos: dispersión, emigrantes y divulgación de la lengua propia.- Creación de una- Gestión de los fondos europeos directamente.- Cumplimiento del Plan General de Normalización Lingüística para que el gallego tenga el mismo estatus que el castellano.- Paraoral y escrito.- El gallego será laen su relación con la ciudadanía.- También se utilizará el gallego en los tribunales y se modificará la ley para que los magistrados deban acreditar que saben gallego.- Los medios públicos deberán emitir en gallego y los privados, locales y nacionales, deberán ofrecer hasta un 40% de su programación en esta lengua.- Fomento de producción y distribución de productos culturales en gallego.- Debe promocionarse también el uso del gallego en los actos religiosos.- 10.000 nuevas plazas de 0 a 3 años y bajar a un ratio de 15 alumnos por aula entre los 3 y 6 años., aumentar el número de profesores y un plan específico para inmigrantes en Primaria y ESO.- Bolsa de becas para que todos los jóvenes puedan estudiar Bachillerato o FP si quieren y unaque les permita a todos llegar a sus centros.- Cumplir con el decreto que fija en al menos el 50% las clases impartidas en gallego.- Construcción de comedores escolares en todos los centros nuevos y reforma de los antiguos para que cuenten con uno.para crear un sistema universitario gallego con un nuevo plan de financiación.- Creación de una comisión parlamentaria para analizar el plan Bolonia- Diseño de un catálogo de títulos de grado equilibrado.- Acreditación del conocimiento del gallego por parte de los profesores.- Ampliar hasta los 1.300 euros al mes la prestación para la asistencia personal de grandes dependientes.- Crear la figura del acogedor familiar para apoyar al cuidador familiar y crear 1.000 plazas de respiro.- Llegar a laspara alcanzar el ratio de dos por cada 100 personas de más de 65 años.- Alcanzar los 20 centros especializados en Alzheimer y 60 centros de día residenciales.con 60 plazas cada uno.- Pacto político para la universalización de las prestaciones, potenciar la gestión sanitaria pública, mejorar la accesibilidad al sistema ycomo lengua de uso cotidiana en todos los centros.- Trabajar para que los planes directores de los hospitales fijen- Impulsar lay gestión dely la- Asistencia dental gratis de 6 a 16 años hasta llegar hasta los 18 años al final de legislatura.- Nueva Ley de la Igualdad en galicia.- Implantación del Programa de Atención a Mujeres en los centros de Atención Primaria. Incluye lay el acceso a la píldora poscoital. Garantizar el derecho al aborto en la red pública y la creación de un plan de detección precoz del cáncer de útero y ampliar la detección del de mama.- Creación de- Ampliar los recursos de la Red Gallega de acogimiento para mujeres víctimas de maltrato.- Garantizar la asistencia psicológica de las víctimas directas o indirectas de la violencia de género.- Creación de un sistema gallego de alarma con cobertura GPS.- Aprobación de una Ley de Juventud y un Plan Plurianual de Empleo.- Creación de unpara evitar que acepten un contrato precario.- Promocionar la contratación estable de menores de 30 años eliminando los incentivos a la contratación temporal de jóvenes.- Incorporación al sistema de I+D+i deen venta o alquiler.- Poner a disposición suelo para construcir- Alcanzar laspara conectar Galicia con Cantabria, la meseta y Portugal y de las redes de- Asumir las competencias estatales en la gestión de la AP-53 y la AP-9 y rebajar o suprimir los peajes de las autopistas.- Negociar con el Estado lade trenes con origen y destino en Galicia e impulsar el FEVE gallego.- Asumir la transferencia de los tres aeropuertos y los puertos marítimos y asumir las competencias en Tráfico y Seguridad Vial.- Creación de unen el exterior para detectar casos de mayor necesidad.- Diseño de un plan de asistencia sanitaria y servicios asistenciales para emigrantes.que tenga en cuenta la heterogeneidad de cada caso.- Plan de Acción Cultural Gallega para dar a conocer la historia, la lengua y la cultura.- Reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General paray la depuración del CERA. Evitar el masivo falseamiento del voto por correo.- Creación de la- Actuaciones prioritarias con la Unión Europea, España, Portugal, Brasil y otros países con lengua portuguesa.- Llegar al 0,7% del PIB destinado a cooperación.- Puesta en marcha de planes para la, compostaje,, y para el cambio climático.- Aprobación de leyes para los usos del litoral y para educación ambiental y modificación de la Ley de protección de las rías gallegas.- Nueva gestión de los espacios naturales y apuesta por el transporte sostenible.- Creación de uncomo órgano del Poder Judicial en esa comunidad autónoma.- Elección por parte del parlamento del- Obligatoriedad del gallego para entrar en la carrera judicial.- Creación de unaque asuma las funciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil.- La puesta en marcha de este cuerpo autonómico se llevará a cabo a través de la- Se sacarán las plazas necesarias para la policía administrativa y de seguridad de personas e edificios públicos.- La Policía autonómica asumirá las competencias de Tráfico de la Guardia Civil y a los agentes del Instituto Armado se les ofrecerá la posibilidad de integrarse en el nuevo cuerpo.- Reducción de los plazos de los trámites administrativos.- Impulso del uso del gallego como lengua de uso habitual.- Ampliación de atención al público con horarios de mañana y tarde y durante seis días a la semana.- Consolidar el espacio gallego de comunicación.- Los medios deberán tener una agenda propia no marcada por Madrid y evitar particularmente el recurso de recurrir a expertos españoles para ilustrar cualquier tema.- Uso universal de la lengua gallega en los medios públicos.- Concesión de ayudas vinculadas al uso del gallego al menos en un 20% en los medios escritos y en un 50% en los audiovisuales.