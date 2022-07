En Italia continúa la batalla legal por el caso de Eluana Englaro. El Senado comienza esta tarde a examinar el proyecto de ley presentado el viernes por el gobierno de Silvio Berlusconi, que prohibiría dejar de alimentar e hidratar a cualquier tipo de paciente.



El proyecto legislativo lleva por título 'Disposiciones en materia de alimentación e hidratación' y busca prohibir la suspensión de la alimentación asistida a los enfermos que no pueden valerse por sí mismos, entre los que se encuentra Eluana.



El presidente de la República, Giorgio Napolitano, se negó el pasado jueves a firmar un decreto ley urgente, presentado por el Ejecutivo. Tras esta negativa, il Cavaliere, decidió cambiar de estrategia y transformar el decreto en un proyecto de ley para que lo apruebe el Senado, donde tiene mayoría parlamentaria.



La reunión de los líderes de los grupos parlamentarios, convocada por el presidente del Senado, Renato Schifani, ha fijado el calendario legislativo. Tras la reunión de la Comisión de Salud, el texto llegará a la Cámara alta inmediatamente después y el debate se iniciará a partir de las 19:00 horas. La votación del texto se realizará el martes a las 08:30 de la mañana.



Con el visto bueno del Senado, el texto legislativo se llevaría al Parlamento para ser examinado a partir del martes. Ese día el presidente de la Cámara baja, Gianfranco Fini, tiene previsto reunirse con los líderes parlamentarios.



Inspectores en la clínica



A petición del ministro de Sanidad, Maurizio Sacconi, la Región norteña de Friuli Venecia Julia, a cuyo territorio pertenece la clínica donde se encuentra Eluana, está verificando la existencia de posibles "anomalías administrativas".



En concreto los inspectores deberán comprobar si la habitación del centro 'La Quiete' donde se halla ingresada la enferma cuenta con las pertinentes autorizaciones y certificaciones legales, teniendo en cuenta que' no es una clínica convencional sino una casa de asistencia para ancianos especializada en casos de alzheimer.



De hecho, ésta fue la razón por la que los médicos la consideraron idónea para interrumpir la alimentación a Eluana, ya que al no formar parte del sistema sanitario italiano, quedaba fuera de la directiva emitida en diciembre y con la que el Gobierno Berlusconi prohibía a hospitales y clínicas suspender la alimentación y la hidratación a sus pacientes.



La Iglesia apoya a Berlusconi



El Vaticano ha manifestado su "vivo aprecio" oficial en favor del proyecto de ley propuesto por el Gobierno de Berlusconi.



Ante este posicionamiento de la Iglesia católica, el padre de Eluana, Beppino Englaro, que este domingo invitó a Silvio Berlusconi y Giorgio Napolitano a visitar a su hija en la clínica de Udine para ver de cerca su estado, se ha manifestado contrario a que esta institución "imponga sus valores".



Los médicos continúan por segundo día consecutivo sin suministrar alimentación e hidratación a Eluana Englaro para ayudarla a morir, como autorizó a la familia una sentencia del Tribunal Supremo. Los neurólogos están divididos acerca de si su estado será reversible en el caso de que Berlusconi logre aprobar la ley en unos días.