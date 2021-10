El padre de Eluana ha invitado al presidente italiano, Giorgio Napolitano, y al primer ministro Silvio Berlusconi a visitar a su hija en la clínica de Udine donde se encuentra ingresada para conocer de cerca su etado.Beppino Englaro rompe así su silencio, en vista de los esfuerzos de 'il Cavaliere' de llevar adelante un proyecto de ley que bloquería la sentencia del Tribunal Supremo que ha permitido al equipo médico de voluntarios, desde que en 1992 sufriera un accidente de tráfico que le causó importantes daños cerebrales."Soy el tutor de Eluana Englaro, pero. Me dirijo al presidente de la República, Giorgio Napolitano, y al presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi, para que vengan a Udinede las verdaderas condiciones en las que está mi hija Eluana", se lee en una nota difundida por el abogado de la familia Englaro, Vittorio Angiolini. Napolitano se negó a firmar el decreto de ley impulsado por Berlusconi para evitar la muerte de Eluana, por lo que el primer ministro ha tenido que elaborar un proyecto de ley exprés, que está previsto presente ante el Senado este lunes -cámara en la que su partido cuenta con mayoría-, para pasar por alto la firma del presidente.Este sábado se retiró toda alimentación e hidratación artificial a Eluana , que está ingresada en la clínica La Quietá, en Udine, donde está siendo asistida por un grupo de voluntarios. Una vez pasadas 48 horas sin recibir alimentación,, según han asegurado distintas fuentes médicas. De seguir adelante con el protocolo, podría morir en quince días.Tras conocer que Eluana no estaba siendo alimentada, el primer ministro Silvio Berlusconi aseguró que no entendía "la crueldad de los médicos", cuya profesión les "obliga a cuidar a la gente y no a dejarla morir de hambre y sed".