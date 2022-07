La Guardia Civil investiga si los seis paquistaníes detenidos en Barcelona financiaban la 'yihad'

La Guardia Civil ha detenido en Cataluña a seis presuntos terroristas islamistas, todos ellos de nacionalidad paquistaní, a los que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusa de fraude fiscal, al tiempo que se investiga si pudieran haber cometido el delito de financiación con fines terroristas.



Aunque en un primer momento se informó de que los detenidos eran 10, TVE en Cataluña pudo confirmar que los arrestados, que habrían acudido a Barcelona para participar en una reunión, son seis. Regentaban varios locutorios y empresas de telecomunicaciones y vivían en el barrio barcelonés del Raval, en Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de Llobregat, Badalona y l'Hospitalet de Llobregat, poblaciones en las que se han llevado a cabo hasta ocho registros, en presencia de los detenidos.



En el transcurso de la Operación Cheapest, la Guardia Civil también ha practicado registros en Barcelona (en tres empresas y un domicilio particular), en Valencia (en una sociedad y una vivienda), en Las Palmas (en otra empresa y otro domicilio) y en Logroño (en una empresa y una vivienda).



Fraude fiscal



Fuentes de la investigación han asegurado que, por el momento, se les imputa un delito de fraude fiscal en el IVA, aunque no se descarta que también formaran parte de un grupo dedicado a la financiación de las redes del terrorismo islamista.



Los arrestados enviaban importantes sumas de dinero a Pakistán a través de los locutorios que regentaban; los agentes tratan ahora de determinar si esos fondos se destinaban después a financiar el terrorismo de raíz yihadista.



En este sentido, fuentes jurídicas han confirmado que en la orden de detención dictada por Baltasar Garzón figura, además del delito de fraude fiscal, otro más de "financiación con fines terroristas". Las mismas fuentes han confirmado que los detenidos podrían prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional el próximo viernes o el sábado.



Rubalcaba pide prudencia



El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confirmado en declaraciones a los medios que los seis detenidos están acusados de fraude fiscal y no ha descartado que las investigaciones puedan llevar a "algo más".



No obstante, Rubalcaba ha pedido prudencia a los periodistas que le han preguntado si los arrestados podrían estar relacionados con las redes del terrorismo islamista.



Estas detenciones estárían relacionadas con la Operación Amat que en octubre acabó con la detención de 18 presuntos integrantes de una célula que daba cobertura a Al Qaeda. Todos los detenidos fueron puestos en libertad por el juez Baltasar Garzón días después.