La realidad ha vuelto a superar a la ficción. Quién iba a pensar que las historias que vimos en películas como Un viaje fantástico (1996) o El chip prodigioso (1987) podrían salir de la pantalla y saltar al mundo real. Pues así es. Un grupo de científicos australianos ha desarrollado un nanorobot con un, potencialmente capaz de operar el cerebro."Buscabamos algo que pudiera ser colocado en las arterias humanas", ha asegurado James Friend, del laboratorio de nanofísica de la Universidad de Monash , en Clayton (Australia), y co-autor de un estudio publicado en el Diario de Micromecánica y Microingeniería.Aunque el reto no era el tamaño de la tecnología. La verdadera dificultad consistía en desarrollarEl motor del nanorobot, Proteus, ha sido tomado del célebre submarino en miniatura de Un viaje fantástico, en la que un médico y su asistente, interpretada por Raquel Welch, se reducen a un tamaño microscópico para penetrar en la pierna de un ex espía de la Unión Soviética, y lograr la destrucción de un coágulo de sangre en su cerebro.No obstante, el nanorobot real no sería "inyectado en una pierna, porque, pero quizás sí en el cuello", aseguran. "Nadar a través de las grandes arterias del cuerpo humano es difícil porque la corriente es muy rápida", afirma el nanofísico, que añade que, cerca del corazón, la sangre fluye a un metro por segundo. Sin embargo, cerca del cerebro, el flujo arterial es mucho más tranquilo.El gran miedo de los científicos es que el nanorobot se pierda y no pueda ser recuperado. "Es la prueba crucial", admiten. "Las versiones anteriores las colocabamos al final de un catéter. Si el motor falla, tira del catéter", dice el co-inventor de Proteus, y añade que el problema de estos catéteres es que son demasiado rígidos para una manipulación sencilla en las arterias.Los investigadores, similar a la de un teléfono móvil.En un principio, el robot se utilizará para la observación, "porque es lo más fácil. A partir de ahí, vamos a probar otro tipo de operaciones, en su mayoría para ayudar a realizar cortes", añadió James Friend.Ante la polémica de si el robot, colocado en el lugar correcto del cerebro,o incluso manipularla desde la distancia en beneficio de un servicio secreto, por ejemplo, Friend admite: "Creo que es posible, pero no me importa".