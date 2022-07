Putin y Timoshenko se reunirán este sábado para hallar solución a la crisis del gas

La primera ministra de Ucrania, Yulia Timoshenko, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, celebrarán negociaciones el próximo sábado en Moscú sobre la crisis del gas, según ha informado la oficina de prensa del Ejecutivo ucraniano.



Según el comunicado oficial, difundido por las agencias ucranianas, el acuerdo ha sido alcanzado en un conversación telefónica que han mantenido los dos jefes de Gobierno la pasada medianoche y en la que discutieron los problemas relativos a los suministros de gas y las condiciones de su tránsito hacia los países europeos.



"El diálogo de los primeros ministro de Rusia y Ucrania fue constructivo, por lo que permite abrigar esperanzas de que se solucionarán todos los problemas acumulados en el ámbito gasístico", señala la nota de prensa, que concluye: "Yulia Timoshenko considera que el logro de un compromiso es posible".



La conversación entre Timoshenko y Putin de produjo después de la propuesta del presidente ruso, Dimitri Medvédev, de celebrar el próximo sábado en Moscú una cumbre de jefes de Estado y Gobierno de los países consumidores de gas ruso.



El presidente de Ucrania, Víctor Yúschenko, respaldó la convocatoria de esa cumbre, pero expresó la conveniencia de que se celebre en otra capital, no en Moscú.



Desde que el pasado martes la empresa gasista rusa Gazprom reanudara el suministro de gas para Europa a través de Ucrania, han sido varios los cruces de acusaciones que se han lanzado.



Mientras Rusia asegura que el Gobierno ucraniano están bloqueando el fluido de combustible, el Ejecutivo de Timoshenko sostiene que desde Moscú no bombean con suficiente presión el gas como para hacerlo circular hasta Europa.



El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció que incentivarían denuncias a las empresas Gazprom y Naftogaz si no cumplían los acuerdos suscritos sobre la reanudación del suministro.



Por su parte, el presidente ruso Dimitri Medvedev exigió a Ucrania que sufragara las pérdidas que está sufriendo Gazprom por los problemas de suministro.