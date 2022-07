Hallan un paquete sospechoso en la base de las fuerzas italianas en el Líbano

La base de las tropas italianas de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) en Tibnine se puso el domingo por la noche en alerta máxima tras el hallazgo de una sustancia sospechosa, que finalmente ha resultado no ser explosiva.



[RTVE.es informó en un primer momento de que las fuerzas italianas habían encontrado explosivos, recogiendo una información distribuida por las agencias Reuters y Europa Press, que se hacían eco de un comunicado militar en el que se referían al hallazgo de "una cantidad moderada de sustancia, presumiblemente explosivo plástico" dentro de un camión basura. Además, la FINUL dio cuenta de la detención de los dos libaneses que habían entrado con el vehículo en la base.]



El ministerio del Interior libanés ha dicho este lunes que tras la investigación se ha determinado que el material no era explosivo y que los sospechosos han sido liberados.



Líbano limita al sur con Israel, país que lleva a cabo desde el 27 de diciembre una ofensiva contra los palestinos en Gaza, donde ya se contabilizan 900 muertos.



El 8 de enero, el disparo de tres cohetes cohetes contra Israel desde territorio libanés despertó el temor a que se abriera un nuevo frente y se reactivara el conflicto armado que en el 2006 enfrentó a la guerrila chií Hizbulá con el ejército hebreo.



Tras el incidente no aclarado del jueves, la FINUL declaró el "estado de alerta reforzada" e intensificó sus patrullas en las zona para cumplir con su misión: aplicar el alto el fuego impuesto por la ONU entre Hizbulá e Israel.



España tiene 1.100 soldados en el sureste del Líbano en la base Miguel de Cervantes, junto a la localidad de Marjayún. En junio del 2007, un atentado contra un convoy causó la muerte de seis de sus efectivos.