La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha asegurado que el aeropuerto de Barajas recuperará la normalidad por completo esta noche tras el caos vivido tras la nevada del viernes en Madrid, a la vez que le ha restado importancia al cierre del aeródromo por la nevada al decir que eso no sólo pasa en España. También ha adelantado que Aviación Civil expedientará a Iberia por el trato a los pasajeros.



Álvarez, en una comparecencia pública desde Barajas para explicar la situación vivida en el aeropuerto, ha indicado que las distintas compañías han ido recuperando su capacidad para programar vuelos a lo largo de las últimas horas, aunque es Iberia la que "más problemas está teniendo por sus problemas internos".



En este sentido, ha indicado que la compañía de bandera española recuperará esta misma noche su capacidad operativa previa a la nevada -antes del viernes ya hubo problemas de retrasos por la huelga de celo de sus pilotos-, con lo que "dos días después de la nevada se recupera la plena normalidad del aeropuerto".



En lo que respecta a la oepratividad del aeropuerto, la ministra ha informado de que para este domingo hay programados 1.103 vuelos, de los que se habían realizado 545 a las 16.30 horas. Según Álvarez, sólo se había cancelado 31 vuelos, todos ellos de Iberia. En los tres días, Iberia ha tenido 116 cancelaciones.



Sobre los retrasos, Álvarez ha indicado que el retraso medio es de 35 minutos (18 minutos en las Terminales 1, 2 y 3, mientras que en la T4 -donde opera Iberia- es de 46 minutos).



No sólo en España



La titular de Fomento ha querido "quitar complejos", al señalar que no sólo el aeropuerto de Barajas ha tenido que dejar de operar con motivo de una nevada, sino que "con fenómenos meteorológicos de esa o menor contundencia" se han tenido que cerrar 25 aeropuertos internacionales en los tres últimos meses. Así, ha citado los tres aeropuertos de Nueva York, que cerraron entre noviembre y diciembre, y los de Praga, Atenas o los tres de París.



La ministra ha querido dejar claro que el motivo del cierre de las pistas "no fue la nieve, sino en todo caso el hielo, por las condiciones de las pistas, y la visibilidad" y que se adoptó esta medida por motivos de "seguridad". También ha reiterado que los partes meteorológicos hablaban de "nieve débil" hasta las 8.30 horas, media hora después de que comenzara a nevar.



Además, Álvarez ha anunciado que Aviación Civil abrirá un expediente informativo a Iberia para comprobar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones con los pasajeros, ya que se han producido "incidentes no admisibles" con algunos pasajeros, como los que fueron desembarcados de los aviones. En este sentido, ha garantizado que, "en la medida en que Fomento pueda exigir explicaciones, lo hará", además de pedir perdón "en mi nombre" a los pasajeros.



Tampoco ha descartado imponer sanciones, si finalmente se demuestran estos hechos "increíbles" que, en su opinión, se han sucedido estos días en el aeródromo madrileño.



Responsabilidades y peticiones de dimisión



Respecto a la polémica suscitada por su gestión, Álvarez ha dicho sentirse "plenamente respaldada" por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha dicho "no necesitar personalmente que a diario me digan que están conmigo". Ha añadido que dejará su puesto "gustosamente" sólo cuando el presidente del Gobierno lo decida.



Ha atacado al presidente del PP, Mariano Rajoy, del que ha dicho que es "un gran fracaso político", por pedir su dimisión cada dos semanas, "ya que la pide áquel que tenía que haber dimitido por su fracaso tras fracaso electoral".



Le ha espetado al líder de la oposición que ya no hace falta que pida su comparecencia en el Congreso, ya que acudirá por petición propia para aclarar las responsabilidades de cada Administración porque "yo asumo la responsabilidad en mis competencias y pido disculpas por ello". Así, ha insistido en que lo ocurrido ha sido "una concurrencia de competencia de muchas administraciones".



La ministra de Fomento ha ido más allá al recordar que Iberia, que ha dejado entrever que es una de las principales responsables del caos, tiene como una de sus principales accionistas a Caja Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, por lo que ha querido llamar la atención de su presidenta, Esperanza Aguirre, "para que quede claro el juego de responsabilidades de unos y otros".



En cuanto al dispositivo desplegado por Aena, ha recordado que en estos días ha facilitado alimento a unos 16.500 pasajeros, ha distribuido 1.500 mantas y ha mantenido la guardería abierta.



Iberia dará explicaciones



Por su parte, Iberia ha anunciado que dará todas las explicaciones que le requiera la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) sobre supuestas irregularidades este fin de semana en los vuelos y en la atención a los pasajeros, a los que, asegura, ha asegurado que ha pedido disculpas en reiteradas ocasiones.



En este sentido, un portavoz de Iberia ha recordado a Efe que la compañía ha explicado en un comunicado, al igual que ha hecho con otras incidencias, que ayer fueron desembarcados los pasajeros de tres vuelos a Lima, Buenos Aires y Montevideo, por pase de actividad de las tripulaciones.



Es esos casos, los pilotos renunciaron a viajar alegando que de haberlo hecho habrían superado el tiempo máximo de actividad, "pese a que podrían haber volado de acuerdo con la Ley de Navegación Aérea, que contempla períodos de actividad superiores a la del convenio".



Iberia ha asegurado que esta actitud dificultó la recuperación de la operación, con el consiguiente perjuicio para los clientes, a los que reiteró sus disculpas, como "ha venido haciendo en todos los comunicados enviados".