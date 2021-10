Eldebido a las circunstancias meteorológicas adversas que afectan a las instalaciones y provocan problemas en el normal desarrollo de los vuelos. Los vuelos podrían volver a operar hacia las cuatro de la tarde, según ha informado en el Canal 24 horas de TVE el director adjunto de Barajas, José Sanz Dodero.De momento, 26 vuelos han tenido que ser desviados a otros aeropuertos por la nieve caída en Barajas.La nieve está provocando también numerosos problemas en las carreteras de la Comunidad madrileña que ha activado el nivel 2 de alerta por el temporal, según han informado el 112. Este nivel implica que el Gobierno regional puede pedir si es necesario ayuda a la Administración central.El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, estudia con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, establecer un dispositivo de coordinación entre administraciones para hacer frente al temporal de nieve que afecta a la región.con sede en el centro de emergencias 112 de Pozuelo de Alarcón, del que forman parte también, entre otros, el vicepresidente primero, Ignacio González, y el consejero de Presidencia Justicia e Interior, Francisco Granados, según informa a Servimedia una fuente oficial del Gobierno regional.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que el aeropuerto de Barajas, un punto estratégico para la región, "no puede verse colapsado" por una nevada "de centímetro y medio", una situación que ha provocado que los accesos al aeródromo se hayan visto afectados.Según han informado a Efe fuentes de AENA, la suspensión de las operaciones se produjo en torno a las 11.45 horas y se está trabajando para poder reanudarlas lo antes posible. Los vuelos podrían volver a operar hacia las 16.00 horas. La última vez que el aeropuerto tuvo que ser cerrado por la nieve fue el 23 de febrero de 2005.AENA recomienda a todos los pasajeros que tengan previsto volar en las próximas horaspara confirmar la salida de sus vuelos.Además, las mismas fuentes han recomendado a losdebido a los problemas existentes en los accesos por carretera.Antes de la suspensión, la nieveen el aeropuerto de Barajas. Hay ademásFuentes de AENA han informado de que ante la tormenta de nieve, que comenzó sobre las 08.00 horas, una hora más tarde se redujeron hasta 35 las llegadas (normalmente son 49 a la hora).En el caso de que fuera necesario, AENA ha asegurado que se utilizarían también las máquinas quitanieve y ha manifestado queEsta operación se desarrolla en una plataforma descongelante y se realiza con "glicoles, agua y aditivos, que actúan como anticongelante".La presidenta madrileña ha suspendido esta mañana un viaje en avión a Valencia, donde tenía previsto entrevistarse con su homólogo Francisco Camps. El avión debía partir a las 10.10 horas pero casi una hora después aún no había salido. A esta hora el aeródromo está cerrado.Desde la terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, Aguirre ha regresado a Madrid en metro, según la fuente informante, desde donde se ha marchado a Pozuelo de Alarcón para seguir de cerca las incidencias del temporal de nieve.Fuentes aeroportuarias han informado a Efe de que hay grandes problemas para acceder al aeropuerto, así como para desplazarse entre las terminales, ya que el autobús de tránsito que une las T1, 2 y 3 con la 4, no funciona, y se recomienda a los pasajeros que utilicen el metro.El aeropuerto de Barajas tiene programados para este viernes 1.205 vuelos, de los que se habían operado 252 a hasta las 10.00 horas.En cuanto a las operaciones de Iberia, la compañía ha informado de que a primera hora de la mañana se habían cancelado cuatro rutas debido a la supuesta huelga de celo de los pilotos y la empresa ha señalado que no había grandes problemas debido a la nieve.Los pilotos de Iberia y representantes de la dirección de la aerolínea vuelven a reunirse este viernes para tratar de relanzar las negociaciones del Convenio Colectivo.