La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha evitado responder a las acusaciones de falta de previsión y de medios que ha lanzado este viernes la Comunidad de Madrid tras la fuerte nevada que ha afectado a la red de carreras Según ha manifestado Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros, "; la prioridad es resolver los problemas de los ciudadanos".La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno ha trabajado "de forma coordinada con todas las comunidades autónomas" debido al temporal de frío siberiano que ha afectado a toda España . En el caso concreto de la Comunidad de Madrid ha destacado que no ha podido haber falta de previsión "porque ya declaró ayer la alerta naranja".María Teresa Fernández de la Vegaya que hay más de mil máquinas quitanieves trabajando y se espera que la situación mejore "según mejore la climatología".Según ha manifestado, el cierre de Barajas ha tenido lugar "por precaución" y ha asegurado que "el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, podrá todos los medios necesarios" para normalizar la situación.La vicepresidenta también ha llamado a la prudencia yLa respuesta de Fernández de la Vega contrasta con las críticas que han llegado desde el Partido Popular, que ha acusado a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, de no prever las fuertes nevadas y sus consecuencias. El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, ha solicitado la comparecencia de Álvarez en el Congreso de los Diputados.Ayllón ha manifestado que ésta será la "enésima" petición de asistencia de esta ministra que, ha dicho, "multiplica por dos los problemas de los españoles".Según ha asegurado, los servicios meteorológicos ya apuntaban a que este viernes se producirían fuertes nevadas en casi toda España. José Luis Ayllón, ya que si no es suya la competencia, debería haberse preocupado de que la gestión se llevase a efecto.El grupo del PP en el Congreso ya había solicitado previamente la comparecencia de la ministra de Fomento con motivo de los problemas que registró el aeropuerto de Barajas días atrás por las bajas de varios controladores Las críticas hacia la actuación del Gobierno han llegado también desde la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, quien ha considerado que "no es lógico que con una nevada de centímetro y medio se colapsen carreteras nacionales" y que los responsables de estas vías deberían explicar lo ocurrido.Aguirre ha sufrido el temporal de primera mano, ya que ha tenido que suspender el viaje que tenía previsto realizar a Valencia este viernes a causa del temporal, que ha provocado el cierre del aeropuerto de Barajas.Esperanza Aguirre ha tomado parte del gabinete de crisis que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha establecido en el Centro de Emergencias 112. La presidenta madrileña ha matizado que la Comunidad "no está pidiendo explicaciones sino que quiere solventar los problemas de los ciudadanos".Aguirre ha reconocido que "y no ha habido información suficiente para declarar una alerta adecuada".En ese sentido, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha destacado que "ha habido un cambio radical" entre el parte meteorológico que emitió este jueves la Agencia Estatal de Meteorología y el que han recibido a las 7:25 de este viernes. "A toro pasado, el de las 7:25 decía que a las 7:00 había una nevada", ha dicho Granados. En su opinión, se podría haber activado el nivel 2 del Plan de Inclemencias Invernales en la medianoche del jueves, lo que hubiera cambiado la situación.Estas acusaciones sí han tenido respuesta en el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quien ha señalado que el caos que se producido en las carreteras de Madrid ha afectado "fundamentalmente a las carreteras de competencia municipal".Según Blanco, "no sé si el Ayuntamiento de la capital habría hecho una previsión acorde a las previsiones meteorológicas que se esperaban". También ha recordado que "vivimos en un estado descentralizado", en referencia a las críticas de la Comunidad de Madrid.