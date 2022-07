Ucrania prevé recuperar el suministro de gas ruso antes del 7 de enero

Las autoridades ucranianas han dicho que la solución a la última crisis gasística con Rusia "está próxima" y que el suministro interrumpido con el Año Nuevo se restablecerá antes del 7 de enero. Por Ucrania transita el 80% del gas ruso con destino a Europa, aunque por el momento este suministro no se ha visto afectado.



El grupo gasísitico ruso Gazprom ha cerrado esta mañana la llave de su gasoducto tras fracasar la negociación de un nuevo contrato con Ucrania, en otro capítulo de la tensión bilateral desde que los pro-occidentales desbancaron a los pro-rusos del poder en Ucrania tras la Revolución Naranja de finales del 2004.



El presidente Viktor Yushenko ha declarado que "el acuerdo con Rusia está próximo". "Las negociaciones se retomarán en dos días y tienen que concluir antes del 7 de enero", ha añadido en un comunicado. Un asesor de la primera ministra,Yulia Timochenko, ha coincidido en señalar ese día de la Pascua ortodoxa, como el de la vuelta a la normalidad.



En Rusia y Europa se teme que si Ucrania se desabastece, sustraiga carburante ruso destinado a la exportación. En el año 2006, en la primera guerra del gas, el suministro en Europa oriental se vio muy afectado. De momento, Ucrania ha anuciado que está recurriendo a sus reservas propias, mientras en Polonia, el primer destino del gas ruso en su ruta a Occidente, no se ha notado este jueves ninguna incidencia.



"El tránsito de gas procedente de Ucrania se realiza sin problemas", ha señalado el operador gasístico polaco Gaz-System.



Además, Gazprom ha dicho que ha ampliado su suministro a los países europeos a través de Bielorrusia, un gasoducto alternativo por donde circula el 20% de la exportación rusa hacia el oeste. España no consume gas ruso: sus fuentes están en África.



Por su parte, Estados Unidos ha pedido a Rusia y Ucrania que lleguen a un acuerdo. "Esta disputa puede solucionarse sin una interrupción en el suministro de gas, que podría tener implicaciones humanitarias este invierno", ha dicho la embajadora deEE.UU. ante la Unión Europea, Kristen Silverberg.