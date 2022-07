PP y PSOE exigen a Israel que cese su "desproporcionado" ataque sobre Gaza

Continúan las reacciones de condena a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. En el tercer día de bombardeos tanto PP como PSOE han coincidido en calificarlos como "desproporcionados" y piden el fin de los ataques. La operacióón Plomo duro, como la ha bautizado el Ejecutivo israelí ha dejado ya más de 300 muertos y unos 1.400 heridos.



La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha afirmado que "esta masacre" es "absolutamente censurable" y ha pedido a la comunidad internacional que tales actos "no queden impunes".



"Lo primero que puede hacer la comunidad internacional es no quedarse de brazos cruzados y no mirar para otro lado cuando hemos asistido a una de las mayores masacres que se recuerdan", ha afimado Paj í n. La 'número tres' del PSOE ha pedido tambi é n al movimiento islamista Ham á s que renuncie a la violencia, ya que "la violencia no se debe justificar con m á s violencia".



La secretaria de organizaci ó n del PSOE pidi ó a los agentes internacionales seguridad para el pueblo israel í pero tambi é n "el derecho a una naci ó n y a su territorio al pueblo palestino" y la exigencia de que no se "vulneren" las leyes y convenciones internacionales.



En este sentido, Pajín reclama "un liderazgo contundente" que garantice la paz y unas relaciones internacionales "equilibradas".



Arístegui: "Horror y desproporción"



Por su parte, el portavoz en la Comisi ó n de Exteriores del Partido Popular, Gustavo Ar í stegui, sostiene que el bombardeo de Israel a Gaza es "una reacci ó n claramente desproporcionada" al previo ataque de Hamas.

En declaraciones a Servimedia, Ar í stegui considera preciso "poner fin a este tipo de ataques a la poblaci ó n civil" y ha expresado su esperanza en que este ataque de Israel "no haya sido inspirado por la necesidad de demostrar firmeza ante unas muy pr ó ximas elecciones".

Por otro lado, el portavoz del PP record ó que Hamas "es una organizaci ó n terrorista que, incluso durante la tregua, ha lanzado cohetes sobre la poblaci ó n civil israel í , lo que afecta a unos 300.000 habitantes".

"Nosotros somos absolutamente conscientes del derecho que tiene un Estado democr á tico a defenderse; no lo ponemos en duda y siempre hemos defendido y nos hemos manifestado a favor de la independencia y seguridad del Estado de Israel y de su existencia".