Zapatero niega que se autorizara ningún vuelo a Guantánamo y el PSOE no quiere más preguntas

José Luis Rodríguez Zapatero ha negado que su Gobierno autorizara al de Estados Unidos ningún vuelo de presos de Guatánamo por territorio español."El Gobierno que presido nunca recibió ninguna petición, y por supuesto no pudo hacer ninguna autorización de ninguno de los vuelos" de presos a Guatánamo . "Y quien afirme lo contrario miente.. Es un principio esencial", ha dicho con visible indignación. El presidente se refería a una información difundida por la Cadena Ser según la cual se autorizó una escala en Rota de uno de los vuelos de la CIA el 2 de noviembre del 2005.No obstante, Zapatero ha admitido que el comité permanente hispano-norteamericano, encargado de la interpretación del convenio de Defensa con EE.UU.,a Turquía".Según Zapatero, el visto bueno se concedió "teniendo en cuenta que el vuelo de reserva iba vacío y no tenía previsto trasladar prisioneros" y después de que la parte española "hiciera saber que en ningún caso se aprobaría un traslado de detenidos".La Ser informó de que ese vuelo de reserva era un "vuelo de apoyo" para la operación de traslado de presos, aunque según el Gobierno nunca se produjo.En una comparecencia extraordinaria ante los medios para hacer balance del año, el presidente ha calificado la noticia como un "intento inconcebible de hacer acusaciones falsas al Gobierno", que ya había negado el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.Al tiempo,de los vuelos de la CIA y que sea la Justicia la que lo dirima con la condición de que el PP no indague más en el Congreso sobre si hubo escalas con presos ilegales rumbo a Guantánamo en el primer mandato de Zapatero.Así lo ha afirmado la secretaria de Política Internacional y de Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, quien ha reiterado que el Gobierno "no tiene nada que ocultar" sobre si hubo aviones militares y civiles estadounidenses que pasaron por España con presos talibanes."Por nosotros, estamos dispuestos a acordar" en el Congreso, ha manifestado Valenciano.La Audiencia Nacional tiene abierta una causa para analizar las sospechas que hay sobre once vuelos que hicieron escala en España entre enero de 2002 y noviembre de 2006, de los cuales, dos fueron en la etapa de José María Aznar y nueve en la de Zapatero.Valenciano considera necesario aclarar que la actitud del ex presidente del Gobierno José María Aznar con la Administración de George Bush, "no sólo en los vuelos, sino en todo, no fue igual en nada" a la que tuvo Zapatero.Por otra parte, Zapatero ha negado otra información difundida este viernes por El Periódico de Catalunya, según la cual Españacuando la nueva administración de EE.UU. cierre la base en territorio cubano., ha afirmado, emplazando además a que Barack Obama tome posesión y se reciba una demanda formal en ese sentido.